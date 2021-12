Nordcapital: Darum bieten wir erstmal keine geschlossenen Publikumsfonds mehr an

Nein. Wir werden lediglich eine gewisse Zeit nicht am Publikumsmarkt für Neuplatzierungen teilnehmen. Der geschlossene Fonds ist in einer massiven Krise, die privaten Anleger halten sich zurück. Und wir sind auch ohne Neuplatzierungen profitabel. Das ermöglicht es uns, die weitere Entwicklung abzuwarten und uns auf das Asset Management zu konzentrieren.Die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Und dass in einigen Segmenten viele Fonds im Markt sind, heißt nicht, dass diese auch voll platziert werden können. Bei Schiffsfinanzierungen ist in den kommenden zwei, drei Jahren über traditionelle KG-Publikumsfonds nur wenig möglich. Darum haben wir für uns den Druck rausgenommen, neue Fondsobjekte anbinden zu müssen.Nein. Aktuell bieten sich angesichts des niedrigen Preisniveaus sogar sehr gute Investmentmöglichkeiten. Nur lassen sich Schiffe jetzt nicht im nötigen Volumen über Publikumsfonds finanzieren. Aber wir werden weiter Eigeninvestments tätigen – ebenso Private Placements oder Club Deals.Wir haben 2012 zwei neue Liquiditätssicherungen umgesetzt und 14 ältere Schiffe verkauft. Zum Teil haben diese Fonds in Summe 8 Prozent Rendite für die Anleger erwirtschaftet. Bisher hatten wir noch keine Insolvenz, das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ob wir das im fünften Jahr der Krise durchhalten können, wird auch von den Banken abhängen. 2013 wird auf jeden Fall kein leichtes Jahr für Schiffsfonds.Kosmetische Auszahlungen nehmen wir nicht vor. Die Anleger verstehen, dass wir Reserven schaffen. Für den holländischen Markt sieht es derzeit nicht rosig aus. Wir setzen mit Erfolg auf frühzeitige Gespräche mit den Mietern, um die Verträge zu verlängern.Viele Ansätze der Regulierung sind richtig, wenn auch das lange Warten auf ihre konkrete Ausgestaltung die Branche zusätzlich lähmt. Die Regulierung ist aber nur ein Faktor. Noch wichtiger ist die Notwendigkeit der eigenen Vorfinanzierung bei gleichzeitig deutlich gestiegenen Platzierungszeiträumen. Hinsichtlich der Neuauflage von Publikumsfonds schauen wir uns eine Zeit lang das Spiel an. Sobald es möglich ist, wieder ein paar Tore zu schießen, können wir uns wieder einwechseln.- 1992 gegründet, 70 Mitarbeiter- gehört zur E. R. Capital Holding von Reeder Erck Rickmers- 6,8 Milliarden Euro Investitionsvolumen- 140 geschlossene Fonds emittiert