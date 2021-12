Nordea: Alter Fonds wird neu

Die Fondsgesellschaft Nordea krempelt ihren North American Equity Fund (WKN: 989817) zum North American Growth Fund um. Das Management übernimmt der kalifornische Aktienanalyst Aletheia Research. Bisher betreute ihn ein mehrköpfiges Nordea-Team. Durch die Umstellung auf Wachstumswerte soll der im Jahr 1999 aufgelegte Fonds ein direktes Gegenstück zum North American Value Fund (WKN: 973348) werden – einem Substanzwertefonds, der bereits extern gemanagt wird.



Der Growth-Fonds investiert in amerikanische Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Dabei richten sich die Analysten von Aletheia nach dem Verhalten der Großaktionäre, den Bilanzzahlen, dem Branchenumfeld und Fachliteratur. Was klassische Aktienanalysten veröffentlichen, lassen sie dagegen links liegen.