ABN Amro Investment Solutions (AAIS) hat ein Sub-Advisory-Mandat im Umfang von nahezu einer Milliarde Euro an Nordea Asset Management (NAM) vergeben. Die maßgeschneiderte Strategie ABN Amro Nordea European Covered Bonds wird vom Fixed-Income-Rates-Team von Nordea AM verwaltet, das in Dänemark ansässig ist – einem der ältesten und größten Märkte für Covered Bonds weltweit.

AAIS betrachtet europäische Covered Bonds als Kernallokation. Die Anlageklasse biete „risikoarme Investmentmöglichkeiten mit höheren Renditen im Vergleich zu klassischen Staatsanleihen“, heißt es aus Amsterdam.

Was Covered Bonds auszeichnet

Covered Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Banken oder Hypothekeninstituten emittiert und durch Pools aus Vermögenswerten besichert werden – typischerweise Wohnimmobilienkredite oder öffentliche Darlehen. Ihre Besonderheit liegt in der doppelten Absicherung: Fällt der Emittent aus, haftet zunächst der Deckungspool, danach greift die Insolvenzmasse. Das unterscheidet sie grundlegend von gewöhnlichen Bankanleihen. Über ihre mehr als 200-jährige Geschichte haben Covered Bonds weltweit keinen einzigen Zahlungsausfall verzeichnet.

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Das Fixed-Income-Rates-Team von Nordea AM verwaltet bereits ein Vermögen von über 40 Milliarden Euro in diesem Segment und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Christophe Boucher, Investmentchef bei AAIS, hebt die Erfolgsbilanz des Teams hervor: „Der ABN Amro Nordea European Covered Bonds Fund wird von einem stabilen und erfahrenen Investmentteam mit langjähriger Expertise im Covered-Bond-Markt gemanagt, insbesondere in Skandinavien. Die Strategie hat über einen vollständigen Marktzyklus hinweg eine konsistente Fähigkeit zur Outperformance gegenüber ihrer Benchmark gezeigt.“

Christophe Girondel, Leiter Global Distribution bei Nordea Asset Management, ergänzt: „Die Entscheidung von ABN Amro, NAM dieses Sub-Advisory-Mandat zu übertragen, unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie für europäische Covered Bonds. Wir sind stolz darauf, eine Lösung anzubieten, die die Sicherheit und Verlässlichkeit von Covered Bonds mit dem Potenzial für stabile Erträge sowie langfristige Stabilität verbindet.“

Die Strategie ist als Artikel-8-Produkt nach der europäischen Offenlegungsverordnung SFDR eingestuft. Sie nutzt die Nachhaltigkeitsmethodik von NAM für Covered Bonds – mit einem Ausschlussrahmen sowie einem integrierten Responsible-Investing-Prozess, der von der Portfolioanalyse bis zur Portfoliokonstruktion reicht.