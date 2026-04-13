Andrei Ionita übernimmt bei Nordea Asset Management die Position des Direktors institutionelle Kunden. Er wechselt nach sieben Jahren bei einem britischen Asset Manager.

Nordea Asset Management hat Andrei Ionita als Direktor institutionelle Kunden verpflichtet. Er trat die Position zum 1. April an und berichtet an Roland Leissler, der das institutionelle Geschäft des Asset Managers in Deutschland leitet.

Ionita kommt von Legal & General Investment Management, wo er seit 2017 im institutionellen Geschäft tätig war, zuletzt als Client Director. Zuvor war er in verschiedenen Vertriebsfunktionen bei renommierten Finanzdienstleistern tätig, unter anderem im Aktienvertrieb beim Bankhaus Metzler. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt schloss Ionita mit einem Diplom ab.

Mandate von Pensionseinrichtungen aus mehreren Ländern

Im vergangenen Jahr hatte Nordea AM im institutionellen Geschäft eine Reihe umfangreicher Mandate gewonnen, darunter von Pensionseinrichtungen aus Deutschland, anderen europäischen Ländern und den USA.

Gefragt waren dabei vor allem globale und regional fokussierte Aktienstrategien mit ESG-Ausrichtung sowie die Beta-Plus-Enhanced-Aktienstrategien des Unternehmens – aktive, indexnahe Anlagekonzepte mit dem Ziel eines kontinuierlichen Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex bei begrenzten aktiven Risiken.