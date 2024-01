Nordea Asset Management ernennt Markus Lueck zum Jahreswechsel zum Leiter im Wholesale-Vertrieb für die Region Süddeutschland. In dieser Rolle betreut er gemeinsam mit Marco Wettengel Vermögensverwalter, Partnerbanken und Dachfondsmanager in Bayern und Baden-Württemberg. Der gebürtige Schwabe folgt auf Rainer Linder, der in den Ruhestand geht.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Lueck berichtet in seiner neuen Funktion an Dan Sauer, Vertriebschef für Mitteleuropa bei Nordea. Lueck war zuvor neun Jahre Vertriebsleiter Finanzinstitute und Vermögensverwalter bei Invesco. Weitere Stationen waren die Asset Manager Smart-Invest und Pulse-Invest. Seine Karriere begann er im Jahr 2001 im Vertrieb der US-Fondsgesellschaft Franklin Templeton.