Nordea Asset Management: Vertriebsteam in Singapur

Der Vermögensverwalter Nordea Asset Management erweitert seine weltweite Präsenz um ein Fondsvertriebsteam in Singapur.Philippe Graffart leitet als Fondsvertriebschef für den asiatisch-pazifischen Raum das neue Team. Dieses soll zunächst die Fonds des Hauses in Singapur und Hongkong anbieten.Graffart hat 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und ist zertifizierter CFA. Er wird von Linda Chang Andersson, Kundenbetreuer, unterstützt.