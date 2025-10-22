Nordea baut systematische Anleihestrategien aus
Nordea Asset Management erweitert sein Angebot um systematische Anleihestrategien. Dafür hat die Vermögensverwaltung Lucette Yvernault und Marton Huebler von Fidelity International verpflichtet. Yvernault übernimmt die Leitung des neuen Teams für systematisches Rentenmanagement, Huebler wird Senior-Portfoliomanager. Beide werden von London aus arbeiten und an Asbjørn Trolle Hansen berichten, der bei Nordea den Multi-Asset-Bereich leitet.
Der Schritt ist Teil einer längerfristigen Ausrichtung. Nordea setzt seit über zwei Jahrzehnten auf datengetriebene Investmentansätze. Das Multi-Asset-Team verwaltet derzeit mehr als 150 Milliarden Euro, davon über 70 Milliarden in sogenannten Betaplus-Enhanced-Equity-Strategien. Diese Produkte sollen passive Indexnachbildung mit quantitativen Elementen zur Generierung von Mehrrenditen bei kontrolliertem Risiko kombinieren.
Yvernault leitete bei Fidelity International den Bereich Systematic Fixed Income und baute dort eine Plattform im Milliarden-Umfang auf. Ihr Schwerpunkt lag auf aktiv verwalteten Anleihestrategien mit geringem Tracking Error sowie auf individuellen Mandaten für institutionelle Investoren. Sie arbeitete zudem an LDI-Portfolios und der Integration von ESG-Kriterien.
Huebler war ebenfalls bei Fidelity tätig und übernahm dort verschiedene Funktionen, darunter die Leitung der quantitativen Rentenforschung. Er verfügt über Erfahrung im Management von Anleiheportfolios und systematischen Strategien.
Nutzung bestehender Infrastruktur
Die neuen Anleihestrategien sollen auf die vorhandene Forschungsplattform des Multi-Asset-Teams aufbauen. Nordea AM nutzt verschiedene quantitative Methoden, von Faktormodellen bis zu maschinellem Lernen. Diese Infrastruktur soll nun auch für das systematische Rentenmanagement eingesetzt werden.
Nordea Asset Management verwaltet insgesamt 311 Milliarden Euro und gehört zur Nordea-Gruppe. Das Unternehmen ist mit Standorten unter anderem in Frankfurt, London, Luxemburg, Oslo, Singapur, Paris und Zürich in Europa vertreten. Die Vermögensverwaltung bietet Produkte über alle Anlageklassen hinweg an, von Renten und Aktien bis zu Multi-Asset-Lösungen.