„Ich war selbst überrascht, wie sehr das Thema einen Nerv getroffen hat“, gesteht Dan Sauer. Der Deutschland-Vertriebschef von Nordea Asset Management hatte mit vielem gerechnet, als der nordische Vermögensverwalter im Juni seinen neuen Europa-Fonds auflegte. Aber nicht damit, dass er binnen weniger Wochen die 100-Millionen-Euro-Marke knacken würde. „Eine solche Dynamik der Mittelzuflüsse, die mehrheitlich aus Endkunden besteht, habe ich bei einer Fondsauflage so noch nicht erlebt.“

Der Fonds startete vor einem Monat mit nur 1,5 Millionen Euro Seed Money. Was Anleger so begeistert? Es ist ein Fonds, der auf das Thema setzt, das täglich in den Nachrichten zu sehen ist: Europas Kampf um Unabhängigkeit – unterstützt durch EU-Investitionen von über 1,1 Billionen Euro.

Doch während die Konkurrenz vor allem auf Panzer und Kampfjets setzt, verfolgen die Portfoliomanager René Møller Petersen und Hilde Jenssen einen breiteren Ansatz. „Empower Europe" heißt ihr Fonds – und der Name ist Programm.

Die drei Pfeiler der Autonomie

„Es geht darum, in jene Unternehmen zu investieren, die Teil der Lösung sind, um ein starkes Europa aufzubauen“, erklärt Jenssen. Dabei ruht ihre Strategie auf drei Säulen: Energieunabhängigkeit, industrielle Rückverlagerung und Verteidigung. Aktuell machen die ersten beiden jeweils 40 Prozent des Portfolios aus, Verteidigung 20 Prozent.

Hilde Jenssen ist Portfoliomanagerin bei Nordea Asset Management und mitverantwortlich für den „Empower Europe“-Fonds © Nordea AM

Die Gewichtung ist kein Zufall. „Man kann keine glaubwürdige Produktionsbasis aufbauen, wenn man keinen Zugang zu verlässlicher Energie hat“, so die gebürtige Norwegerin. Europa habe das auf die harte Tour gelernt: „Wir haben 20 Jahre lang billiges Gas von Russland bezogen, das Militär an die USA ausgelagert und die Arbeitsplätze nach China exportiert.“

Nun gehe es darum, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber nicht, indem man einfach die alten Strukturen zurückholt. „Wir brauchen keine Rückkehr der billigen Jobs auf europäischen Boden. Wir brauchen eine smartere und effizientere Art, unsere Güter zu produzieren.“

Mehr als Rheinmetall

In der boomenden Rüstungsbranche – die entsprechenden ETFs legten 2024 üppig im zweistelligen Bereich zu, Rheinmetall sogar um 170 Prozent – grenzt sich Jenssen bewusst ab. „Unsere Definition von Verteidigung ist breiter als das, was in den Benchmarks zu finden ist“, betont sie. Während traditionelle Indizes etwa fünf Prozent in Verteidigung, Luft- und Raumfahrt investieren, sucht ihr Team auch nach Spezialisten für Cybersicherheit, Satellitentechnologie und Kommunikationsdienste.

„Dort findet man sehr interessante Small- und Mid-Cap-Aktien, die unter dem Radar fliegen“, erklärt Jenssen. Etwa 40 Prozent des Portfolios bestehen aus solchen kleineren Werten – ein ungewöhnlich hoher Anteil für einen Themenfonds.

Rheinmetall ist zwar dabei und eine der größten Positionen, aber die Bewertung sieht Jenssen differenziert. „Seit unserer Fondsauflage läuft die Aktie seitwärts", sagt Jenssen. „Wir sehen jedoch Aufwärtspotenzial, sonst würden wir nicht kaufen – sie haben eine lange Pipeline bereits bestätigter Aufträge." Als Gegenbeispiel nennt sie Kongsberg: „Die laufen nicht besser als der Gesamtmarkt, trotz ähnlichem Geschäft. Das zeigt: Nicht alle Verteidigungsaktien sind gleich. Bei einigen ist schon viel Optimismus eingepreist.

Die Symbiose im Portfolio

Das Portfolio des Empower Europe Fonds liest sich wie eine Bestandsaufnahme europäischer Industriechampions. Da ist Norsk Hydro, der norwegische Aluminiumgigant, der erst vor wenigen Monaten einen Mehrjahresvertrag mit dem dänischen Kabelhersteller NKT abgeschlossen hat. Direkt daneben im Portfolio: Befesa, ein spanisches Unternehmen, das die Metallabfälle von Metallproduzenten wie Norsk Hydro recycelt. „Wie der Vogel, der auf dem Elefanten sitzt und die Parasiten abpickt“, beschreibt Jenssen die Symbiose schmunzelnd.

Oder ASML:, Die Niederländer sind weltweit der einzige Hersteller von Chip-Lithographiesystemen und damit Quasi-Monopolist.. Ein vielschichtiger Fall, räumt Jenssen ein: „Sie sind zwar in Europa ansässig, aber stark von asiatischen Kunden abhängig. Und dennoch funktioniert moderne Halbleiterproduktion nicht ohne ASML. Europa kann seine Ambitionen im Chips Act nur mit dieser Schlüsseltechnologie verwirklichen.“ Genau hier liegt ein Grundproblem der europäischen Autonomie: Viele Champions sind so global vernetzt, dass eine echte Autonomie illusorisch bleibt. Die Lösung? Diversifikation durch viele weitere Spezialisten entlang der Wertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung über die Automatisierung bis zur Software.

Der breite Ansatz spiegelt eine politische Realität wider: Europa pumpt Hunderte Milliarden in seine Unabhängigkeit. 300 Milliarden Euro fließen über den REPowerEU-Plan in Energieunabhängigkeit und -infrastruktur, 43 Milliarden Euro über den EU Chips Act in die Stärkung der industriellen Basis. Die EU will europäische Streitkräfte mit bis zu 800 Milliarden Euro fördern – dem Vierfachen ihres Jahresetats. Kanzler Friedrich Merz verspricht, die Bundeswehr zur „stärksten Armee Europas“ zu formen. Frankreich erwägt, bis zu fünf Prozent des BIP in Verteidigung zu stecken.

Der ESG-Balanceakt

Der Nordea Empower Europe Fonds trägt das Article-8-Label für nachhaltige Investments – eine scheinbare Paradoxie in Zeiten, wo Rüstung im Portfolio steht. „ESG entwickelt sich weiter mit den steigenden geopolitischen Risiken um uns herum“, erklärt Jenssen pragmatisch. Der Fonds schließe kontroverse Waffen wie Streumunition oder Atomwaffen aus, investiere aber durchaus in Verteidigung, „wo wir den gesellschaftlichen Nutzen sehen, sich als Kontinent verteidigen zu können.“

Eric Pedersen, Leiter Nachhaltigkeit bei Nordea AM, ergänzt: „Wir erkennen an, dass ein wesentlicher Teil der Investoren in nachhaltige Fonds eine Verteidigungsexposition vermeiden möchten – das wenden wir in unseren Sustainable-Stars-Fonds an." Empower Europe sei bewusst ein anderes Produkt: „Wir nutzen hier den Spielraum, den uns die EU-Kommission gegeben hat, um in Unternehmen zu investieren, die zur Sicherheit Europas im aktuellen instabilen geopolitischen Umfeld beitragen."

Die Grenzziehung sei nicht immer einfach, bestätigt Co-Portfoliomanagerin Jenssen. Bei Dual-Use-Technologien – etwa Drohnen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können – entscheide das Team von Fall zu Fall. „Wenn Sie passiv in diesem Bereich investieren, kaufen Sie dagegen alles ohne Unterscheidung“, argumentiert Jenssen. „Wir treffen bewusste Entscheidungen.“

„Es ist jetzt oder nie“

Die Dynamik der Mittelzuflüsse basiert insbesondere auf Retail-Investoren, also vielen Endkunden. Die unabhängigen Finanzberater seien die ersten gewesen, die im größeren Stil in die Strategie investiert hätten, erklärt der deutsche Vertriebs-Chef Sauer: „Sie sind innovativ, haben ohne zu zögern die Idee aufgenommen, analysiert und bedarfsgerecht eingesetzt.“

Dan Sauer ist Vertriebschef von Nordea AM in Deutschland © Nordea AM

Institutionelle Anleger zögern dagegen noch – viele dürfen wegen interner Regeln erst nach drei Jahren in neue Fonds investieren. „Aber dann ist das Momentum weg“, warnt Sauer. „Es ist jetzt oder nie.“

Die Wachstumsgrenze

Noch ist Empower Europe mit gut 100 Millionen Euro ein Nischenfonds. Doch wie lange kann die Strategie funktionieren? „Ich denke, erst bei mehreren Milliarden sollte man nochmal genau hinschauen“, sagt Jenssen. Die Hoffnung: Wenn ihre These stimmt und Europa tatsächlich massiv in Autonomie investiert, werden auch die kleineren Unternehmen im Portfolio liquider.

Die Herausforderung liegt in Europas Zerrissenheit. „Ich denke nicht, dass die Entwicklung geradlinig verlaufen“, räumt Jenssen ein. „Aber die geopolitische Realität um uns herum wird nicht verschwinden. Die Volatilität wird weiter bestehen.“ Ihr Fonds ist letztlich eine Wette darauf, dass Europa begreift und zusammenfindet – in Energiefragen, Industriepolitik und Verteidigung.

Dass eine Norwegerin mit Arbeitsplatz in Dänemark Europa unabhängiger machen will – das birgt schon eine gewisse Ironie. Die Norweger, die sich nie ganz auf die EU einlassen wollten, und die Dänen, die zwar dabei sind, aber beim Euro lieber ‚Nej tak‘ sagten. Doch vielleicht braucht es genau diese nordische Mischung aus freundlicher Distanz und enger Verbundenheit, um zu sehen, was Europa wirklich fehlt. Wer seine eigene Unabhängigkeit zu schätzen weiß, kann anderen vielleicht am besten dabei helfen, ihre wiederzufinden.