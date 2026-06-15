Ein Jahr nach Auflage knackt Nordeas Empower Europe Fonds die 850-Millionen-Marke. Was hinter dem rasanten Wachstum steckt und wo das Geld hinfließt.

Der Nordea 1 – Empower Europe Fund (ISIN: LU3076185084) hat zwölf Monate nach seiner Auflegung ein Volumen von mehr als 850 Millionen Euro erreicht. Das teilte Nordea Asset Management (NAM) mit. Den Mittelzufluss führt die Fondsgesellschaft auf eine hohe Anlegernachfrage zurück.

Auffällig ist das Tempo: Gestartet war der Fonds im Juni 2025 mit lediglich 1,5 Millionen Euro Seed Money. Bereits binnen weniger Wochen überschritt er die Marke von 100 Millionen Euro – getragen, wie Deutschland-Vertriebschef Dan Sauer kurz nach der Auflage berichtete, vorwiegend von Endkunden. „Eine solche Dynamik der Mittelzuflüsse, die mehrheitlich aus Endkunden besteht, habe ich bei einer Fondsauflage so noch nicht erlebt“, sagte Sauer damals. Inzwischen hat sich das verwaltete Vermögen also mehr als verachtfacht.

Der Fokus auf den Umbau Europas

Der Fonds setzt darauf, dass Europa seine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Aufstellung dauerhaft umbaut. Nordea Asset Management bezeichnet diese Neuausrichtung als strukturell und nicht als vorübergehend. In den vergangenen zwölf Monaten habe sich diese These verfestigt: Die Aufgaben, die Energieversorgung zu sichern, Industriekapazitäten wieder aufzubauen sowie Verteidigung und Cybersicherheit zu stärken, seien zu einer Priorität geworden.

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Investiert wird entlang von drei Schwerpunkten.

Energieresilienz umfasst Unternehmen, die Europa helfen, Energie eigenständig zu erzeugen und effizient zu nutzen.

umfasst Unternehmen, die Europa helfen, Energie eigenständig zu erzeugen und effizient zu nutzen. Die Rückführung von Produktionskapazitäten zielt auf Firmen, die Fertigung und Wertschöpfung nach Europa zurückholen.

zielt auf Firmen, die Fertigung und Wertschöpfung nach Europa zurückholen. Verteidigung und Cybersicherheit schließlich bündelt Anbieter, die Europas militärische und digitale Sicherheitsinfrastruktur ausbauen.

Kleine Werte statt Rüstungsriesen

Den Zugang sucht der Fonds nach eigenen Angaben nicht über eine breite Marktabbildung, sondern über einen Bottom-up-Ansatz. Rund die Hälfte des Portfolios steckt laut NAM in kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die oft weniger bekannt, aber in lokalen Industrien verankert seien.

Gerade beim Thema Verteidigung grenzt sich das Management von den boomenden Rüstungsindizes ab. „Unsere Definition von Verteidigung ist breiter als das, was in den Benchmarks zu finden ist“, sagte Co-Portfoliomanagerin Hilde Jenssen im Gespräch mit DAS INVESTMENT. Das Team suche neben klassischen Rüstungswerten auch Spezialisten für Cybersicherheit, Satellitentechnologie und Kommunikationsdienste.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Politischer Rückenwind in Milliardenhöhe

Hinter der Anlagethese steht ein massiver staatlicher Ausgabenschub. Über den Re-Power-EU-Plan fließen 300 Milliarden Euro in Energieunabhängigkeit und Infrastruktur, weitere 43 Milliarden Euro über den EU Chips Act in die industrielle Basis. Für die Verteidigung will die EU bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren – das Vierfache ihres Jahresetats. Einen Teil dieses Spielraums nutzt der Fonds auch innerhalb seines Article-8-Labels: Kontroverse Waffen wie Streumunition bleiben ausgeschlossen, in Verteidigung wird gleichwohl investiert.

Geführt wird der Fonds von René Møller Petersen als leitendem Portfoliomanager und Hilde Jenssen als Co-Portfoliomanagerin; beide verfügen nach Unternehmensangaben über mehr als 30 Jahre Anlageerfahrung. Petersen zeigt sich zum Jahrestag zuversichtlich: „Ein Jahr nach Auflegung ist die Investmentchance klarer denn je. Die Trends, die Europas Transformation vorantreiben, beschleunigen sich weiter, und wir sehen nach wie vor Unternehmen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbauen, die vom Markt noch nicht vollständig eingepreist sind.“

Über Nordea Asset Management



NAM verwaltete zum 31. März 2026 ein Vermögen von 322 Milliarden Euro und gehört zur Nordea-Gruppe, dem nach eigenen Angaben größten Finanzdienstleister der nordischen Region mit einem verwalteten Vermögen von 464 Milliarden Euro.