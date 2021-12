Wholesale-Kunden Nordea holt Vertriebler von Fenthum

Seit dem 1. Dezember ist Marvin Mocker im deutschen Wholesale-Vertrieb von Nordea Asset Management tätig. Der 28-jährige Volkswirt bringe bereits Vertriebserfahrung mit, so die Fondsgesellschaft. Mocker arbeitete demnach drei Jahre als Produktmanager für Netfonds. Zuletzt war er knapp zwei Jahre Vertriebsmanager bei Fenthum und dort für die Asset Manager Mainfirst und Ethenea in Nord- und Ostdeutschland verantwortlich.

„Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir ein klares Signal an den deutschen Markt senden“, sagt Dan Sauer, der die Gesamtverantwortung für den deutschen Vertrieb trägt. Nordea Asset Management ist seit 20 Jahren in Deutschland präsent.