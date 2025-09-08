Ein Manager von Nordea Asset Management übernimmt bei Alliance Bernstein die Leitung des institutionellen Geschäfts und folgt auf Philipp Lehner.

Marcus Thom wechselt als Managing Director zu Alliance Bernstein und verantwortet dort ab sofort den institutionellen Vertrieb in Deutschland und Österreich.

Der Vertriebsprofi kommt von Nordea Asset Management, wo er eine vergleichbare Position innehatte. In über 20 Jahren Branchenerfahrung durchlief Thom Stationen bei Robus Capital, Fidelity und Feri.

Parallel zur Neubesetzung baut Alliance Bernstein seine Versicherungsaktivitäten durch das im Mai 2024 gestartete globale Insurance Vertical weiter aus, für das Oliver Kroll die Verantwortung für die Betreuung der deutschen Versicherungskunden übernommen hat.

Thom folgt auf Philipp Lehner, der seit 2016 das institutionelle Geschäft der Region leitete und Anfang des Jahres in das neu gegründete Private Alternatives Capital Formation EMEA-Team wechselte.