Der staatliche Pensionsfonds Japans hat Nordea Asset Management für einen Teil seiner globalen Aktienallokation ausgewählt. Auf diese Strategie fällt das Mandat.

Der Government Pension Investment Fund of Japan (GPIF) hat die Betaplus Enhanced Global ex-Japan Equity Strategy von Nordea AM für einen Teil seiner globalen Aktienallokation ausgewählt hat. Das gab der Vermögensverwalter bekannt. Der GPIF verwaltet per September 2025 ein Vermögen von mehr als 1,5 Billionen Euro und zählt damit zu den größten institutionellen Investoren weltweit.

Das konkrete Volumen des Mandats teilte Nordea nicht mit. Der GPIF verfolgt nach eigenen Angaben eine langfristige Anlagestrategie mit dem Ziel, erforderliche Renditen bei minimiertem Risiko zu erzielen.

Charakteristik der Enhanced-Index-Strategie

Die Betaplus Enhanced Global ex-Japan Equity Strategy gehört zur Betaplus-Enhanced-Familie von Nordea. Diese Strategien positionieren sich zwischen passiven Indexfonds und aktiv verwalteten Portfolios. Sie zielen darauf ab, mit niedrigem Tracking Error und begrenztem aktivem Risiko moderate Überrenditen gegenüber dem Referenzindex zu erzielen.

Die Strategien der Betaplus-Familie verwalten nach Angaben von Nordea ein Gesamtvolumen von knapp 80 Milliarden Euro (Stand: 20. November 2025). Verantwortlich ist das Multi-Asset-Team von Nordea, dessen Kernmitglieder seit über 20 Jahren zusammenarbeiten. Das Team wendet einen quantitativen Multi-Faktor-Ansatz an.

„Wir fühlen uns geehrt, GPIF durch unsere Enhanced-Equity-Fähigkeiten zu unterstützen", wird Nils Bolmstrand, Chef von Nordea Asset Management, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Zusammenarbeit unterstreiche das gemeinsame Engagement für diszipliniertes Investieren und verantwortungsvolle Vermögensverwaltung. Nordea bezeichnet das Mandat als wichtigen Meilenstein für die Betaplus-Strategien.

Nordea Asset Management gehört zu den größten Vermögensverwaltern im nordischen Raum und ist global in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien präsent. Das Unternehmen ist Teil der Nordea-Gruppe, einer führenden Finanzgruppe in Nordeuropa.

Enhanced Indexing im institutionellen Geschäft

Enhanced-Index-Strategien haben sich im institutionellen Geschäft als Alternative zwischen reinen Indexfonds und vollständig aktiven Strategien etabliert. Sie versuchen, die Kosteneffizienz passiver Ansätze mit dem Renditepotenzial aktiver Verwaltung zu verbinden.