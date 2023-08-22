Unterschätzte Renditebringer Warum ausgerechnet Dänemark den Pfandbrief-Markt dominiert

Ineffizienzen. Poul Callesen, Produktmanager bei Nordea Asset Management, liebt dieses Wort. In dem knapp einstündigen Gespräch in Vorbereitung dieses Artikels verwendet er es ein gutes Dutzend Mal. Doch es zeigt, worauf sich der freundliche Däne und sein Team im beruflichen Alltag fokussieren, um für die Anleger eine möglichst hohe Rendite zu erzielen.