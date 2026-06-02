80 Milliarden Euro hat Nordea AM schon mit Quant-Modellen verwaltet – bisher nur bei Aktien. Jetzt soll dasselbe Prinzip den Anleihemarkt schlagen.

Nordea Asset Management (NAM) hat seine erste systematische Anleihestrategie auf den Markt gebracht: den Nordea 2 – Betaplus Enhanced US Corporate Bond Fund.



Der Fonds investiert in US-amerikanische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, also Anleihen von Schuldnern, denen Ratingagenturen eine gute bis sehr gute Bonität bescheinigen. Der Ansatz dahinter ist nicht neu, für den Anleihebereich aber noch selten: NAM setzt nicht auf klassisches, diskretionäres Portfoliomanagement, sondern auf ein systematisches, computergestütztes Verfahren.

Faktoransatz statt Bauchgefühl

Das Kernprinzip nennt sich Faktorinvesting. Dabei suchen die Portfoliomanager nach statistisch messbaren Merkmalen von Anleihen, etwa günstiger Bewertung, positivem Kurstrend oder solider Bilanzkennzahl, die langfristig mit besserer Wertentwicklung zusammenhängen. Fundamentale, technische und bewertungsbezogene Faktoren fließen in die Einzeltitelauswahl ein. Das reduziert den Einfluss menschlicher Einschätzungen und soll konsistente Überschussrenditen gegenüber dem Vergleichsindex liefern.

Diesen Ansatz nennt NAM intern „Betaplus“. Die Strategie zielt auf ein geringes aktives Risiko und will nicht durch große Wetten auf einzelne Sektoren oder Titel glänzen, sondern durch viele kleine, gut begründete Entscheidungen.

80 Milliarden Euro Erfahrung

Neu ist der Ansatz für NAM keineswegs – nur die Anlageklasse ist es. Das Multi-Asset-Team des Unternehmens entwickelt seit mehr als zwei Jahrzehnten quantitative Strategien für Aktien und gemischte Portfolios. Insgesamt verwaltet das Team mehr als 150 Milliarden Euro, davon über 80 Milliarden Euro in Betaplus-Enhanced-Strategien. Nun weitet NAM das Modell auf den Anleihebereich aus.

Verantwortlich für den neuen Fonds ist das Systematic-Fixed-Income-Team unter der Leitung von Lucette Yvernault. Sie kam im Oktober 2025 gemeinsam mit Marton Huebler zu NAM, der als leitender Portfoliomanager fungiert. Beide haben die bestehenden quantitativen Modelle des Unternehmens weiterentwickelt, um sie auf Anleihemärkte anzuwenden.

Globale Kreditmärkte als nächster Schritt

Asbjørn Trolle Hansen, bei NAM als Head of Multi Assets verantwortlich, bezeichnet die Fondsauflegung als wichtige Stufe nach mehreren Jahren Forschung und Entwicklung. Die nächsten Schritte stehen bereits fest: Der Betaplus-Ansatz soll auf globale Kreditmärkte ausgeweitet werden. Zudem plant NAM Strategien mit höherem aktivem Risiko, also Produkte, die stärker vom Vergleichsindex abweichen.

Das fügt sich in einen breiteren Trend ein. Quantitative Anlagestrategien, die lange vor allem im Aktienbereich dominierten, gewinnen auch im Anleihebereich an Bedeutung. Treiber ist die technologische Entwicklung: Bessere Daten und leistungsfähigere Modelle machen es möglich, Märkte systematisch zu analysieren, die früher als zu komplex für diesen Ansatz galten.