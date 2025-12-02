Der Nordea ETF Icav – Betaplus Enhanced Global Sustainable Equity ETF (ISIN: IE000ASNLWH9) ist zum größten nachhaltig ausgerichteten aktiv gemanagten Aktien-ETF Europas aufgestiegen. Das geht aus einer Mitteilung von Nordea Asset Management hervor. Gleichzeitig hat die gesamte Betaplus-ETF-Palette die Marke von 3 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen überschritten – nur wenige Monate nach dem Start.

Flaggschiff-ETF verwaltet 1,9 Milliarden Euro

Der Betaplus Enhanced Global Sustainable Equity ETF erreichte laut Nordea bereits ein Volumen von 1,9 Milliarden Euro. Der zweite ETF der Reihe, der Betaplus Enhanced Global Developed Sustainable Equity ETF (ISIN: IE00060Z4AE1), kommt auf 900 Millionen Euro. Der im Oktober gestartete Betaplus Enhanced European Select Equity ETF (ISIN: IE000OJF8NN4) verwaltet rund 400 Millionen Euro.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Betaplus-Familie umfasst insgesamt über 80 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen und besteht seit über 15 Jahren. Die Strategien werden über Ucits-Fonds, Publikumsfonds und Mandate sowohl in traditioneller als auch in nachhaltiger Ausrichtung angeboten. Drei dieser Strategien hat das Unternehmen nun als ETFs aufgelegt, um institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern einen einfacheren Zugang zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit über PAB-Standard hinaus

Die nachhaltigen aktiven ETFs von Nordea gehen nach eigenen Angaben über die Ausschlüsse der Paris-Aligned-Benchmarks (PAB) hinaus, die von den Esma-Namensrichtlinien gefordert werden. Die Fonds verpflichten sich dazu, mindestens 50 Prozent nachhaltige Investments zu halten und einen CO₂-Fußabdruck zu liefern, der mindestens 25 Prozent unter dem ihrer Benchmarks liegt.