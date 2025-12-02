Nordeas nachhaltiger ETF wird zum größten aktiven nachhaltigen Aktien-ETF Europas
Der Nordea ETF Icav – Betaplus Enhanced Global Sustainable Equity ETF (ISIN: IE000ASNLWH9) ist zum größten nachhaltig ausgerichteten aktiv gemanagten Aktien-ETF Europas aufgestiegen. Das geht aus einer Mitteilung von Nordea Asset Management hervor. Gleichzeitig hat die gesamte Betaplus-ETF-Palette die Marke von 3 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen überschritten – nur wenige Monate nach dem Start.
Flaggschiff-ETF verwaltet 1,9 Milliarden Euro
Der Betaplus Enhanced Global Sustainable Equity ETF erreichte laut Nordea bereits ein Volumen von 1,9 Milliarden Euro. Der zweite ETF der Reihe, der Betaplus Enhanced Global Developed Sustainable Equity ETF (ISIN: IE00060Z4AE1), kommt auf 900 Millionen Euro. Der im Oktober gestartete Betaplus Enhanced European Select Equity ETF (ISIN: IE000OJF8NN4) verwaltet rund 400 Millionen Euro.
Die Betaplus-Familie umfasst insgesamt über 80 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen und besteht seit über 15 Jahren. Die Strategien werden über Ucits-Fonds, Publikumsfonds und Mandate sowohl in traditioneller als auch in nachhaltiger Ausrichtung angeboten. Drei dieser Strategien hat das Unternehmen nun als ETFs aufgelegt, um institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern einen einfacheren Zugang zu ermöglichen.
Nachhaltigkeit über PAB-Standard hinaus
Die nachhaltigen aktiven ETFs von Nordea gehen nach eigenen Angaben über die Ausschlüsse der Paris-Aligned-Benchmarks (PAB) hinaus, die von den Esma-Namensrichtlinien gefordert werden. Die Fonds verpflichten sich dazu, mindestens 50 Prozent nachhaltige Investments zu halten und einen CO₂-Fußabdruck zu liefern, der mindestens 25 Prozent unter dem ihrer Benchmarks liegt.