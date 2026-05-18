Aktienähnliche Erträge bei deutlich niedrigerer Volatilität: High Yields können es möglich machen. Wir schauen uns einen Fonds an, der in nordische Hochzinsanleihen investiert.

Ein wesentlicher Reiz nordischer High Yields liegt im Rendite-Risiko-Profil. Nordische High-Yield-Spreads liegen aktuell über dem breiteren europäischen Markt.

Der Markt für Nordische High Yields hat sich in den vergangenen Jahren von einer regionalen Nische zu einem festen Baustein im europäischen Credit-Universum entwickelt. Gemeint sind in dem Zusammenhang vor allem Hochzinsanleihen von Emittenten aus Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark, wobei Norwegen und Schweden den Markt klar dominieren.

Laut Nordic Trustee erreichte das ausstehende Volumen nordischer Corporate Bonds Ende 2025 rund 135 Milliarden Euro; davon entfielen mit rund 63 Milliarden Euro fast die Hälfte auf das High-Yield-Segment, das damit ein neues Rekordniveau erreichte. Besonders bemerkenswert ist, dass das nordische High-Yield-Segment 2025 erneut gewachsen ist und gegenüber dem Vorjahr um knapp 15 Prozent zulegte.

Die Marktstruktur

Interessant ist die Region vor allem wegen ihrer besonderen Marktstruktur. Der nordische High-Yield-Markt ist historisch aus der norwegischen Energie-, Offshore- und Shipping-Finanzierung entstanden, ist aber inzwischen deutlich breiter aufgestellt, sektoral wesentlich diversifizierter als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren.

Heute spielen neben Energie auch Industrie, Finanzwerte, Telekom/IT, Transport und Real Estate eine wichtige Rolle, wobei die beiden Sektoren Real Estate und Industrie weiterhin zu den größten Segmenten zählen. Für Investoren ist das attraktiv, weil die Region damit neben der zusätzlichen Rendite auch eine echte Diversifikation gegenüber dem klassischen europäischen High-Yield-Markt bieten kann.

Stärken nordischer High Yields

Ein wesentlicher Reiz nordischer High Yields liegt im Rendite-Risiko-Profil. Nordische High-Yield-Spreads liegen aktuell über dem breiteren europäischen Markt. Zuletzt lagen sie rund 150 Basispunkte über dem Bloomberg Pan-European High-Yield-Index. Gleichzeitig ist die Zinsduration in diesem Markt typischerweise relativ kurz, oft um etwa ein Jahr, während die Credit-Duration bei rund 2,5 Jahren liegt.

Ein weiterer positiver Aspekt: Etwa die Hälfte des Marktes besteht aus variabel verzinslichen Anleihen, was die Zinssensitivität reduziert und das Segment robuster gegenüber Zinsänderungen machen kann. Gerade in einem Umfeld, in dem Rendite gesucht wird, aber die Unsicherheit über den weiteren Zinsverlauf hoch bleibt, ist das ein wichtiges Argument.

Hinzu kommt, dass der Markt strukturell einige Besonderheiten aufweist, die ihn von anderen High-Yield-Märkten unterscheiden. Viele Emissionen sind kleiner, oft ohne Rating und stärker auf lokale Investoren sowie spezialisierte Fonds zugeschnitten. Rund die Hälfte der nordischen High-Yield-Anleihen hat kein offizielles Rating und die durchschnittliche Emissionsgröße liegt deutlich unter der des europäischen High-Yield-Markts.

Das erhöht zwar die Eintrittsbarrieren für internationale Großanleger, eröffnet spezialisierten Investoren aber Chancen auf Renditeaufschläge, die in stärker standardisierten Märkten häufig nicht mehr verfügbar sind. Unterstützt wird diese Marktstruktur durch etablierte lokale Institutionen wie Nordic Trustee, deren Bond-Trustee-Modell die Gläubigerrechte bündelt und in Restrukturierungsfällen für mehr Transparenz und effizientere Prozesse sorgen kann.

Nordische Märkte: Stabil, nachhaltig, investorenfreundlich

Auch aus fundamentaler Sicht spricht einiges für die Region. Die nordischen Volkswirtschaften gelten als politisch stabil, institutionell stark und governanceseitig verlässlich. Dazu kommt eine hohe ESG-Affinität: Der nordische Markt für grüne Unternehmensanleihen erreichte Ende 2025 ein ausstehendes Volumen von rund 40 Milliarden Euro, ein Plus von 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt entfielen Ende 2025 rund 45 Milliarden Euro auf grüne, soziale, nachhaltige und sustainability-linked Corporate Bonds, was die Bedeutung nachhaltiger Finanzierungsformate in der Region unterstreicht. Für viele Investoren ist genau diese Kombination aus Rendite, Markttransparenz und Nachhaltigkeitsprofil ein zentraler Pluspunkt.

Risiken durch Struktur, Chancen durch Analyse

Natürlich ist der Markt nicht ohne Risiken. Gerade weil viele Emittenten kleiner, unrated und weniger liquide sind als im großen europäischen High-Yield-Markt, ist eine sorgfältige und tiefgehende Kreditanalyse entscheidend. Zudem bleibt die Sektorstruktur in Teilen speziell, etwa mit spürbarer Relevanz von Energy, Shipping oder nordischem Real Estate. Positiv ist allerdings, dass sich die Kreditqualität 2025 verbessert hat: Die First-Time-Default-Rate im nordischen High-Yield-Markt sank laut Nordic Trustee bis Jahresende auf 2,6 Prozent. Gleichzeitig erzielte der nordische High-Yield-Index im Jahr 2025 eine Rendite von 9,8 Prozent.

Unter dem Strich sind nordische High Yields deshalb vor allem für Investoren interessant, die über den klassischen europäischen Hochzinsmarkt hinausblicken und bereit sind, für eine intensivere Analyse mit zusätzlichen Renditechancen belohnt zu werden. Der Markt verbindet vergleichsweise hohe laufende Verzinsung mit kurzer Duration, einer eigenständigen Emittentenbasis und einer institutionell starken Region. Genau dieser Mix macht ihn im europäischen Anleihen-Kontext so spannend.

Das Nordic-Bond-Format

Im Zusammenhang mit nordischen High Yields ist das sogenannte Nordic-Bond-Format ein zentrales Merkmal des Marktes. Gemeint ist damit ein in Skandinavien verbreitetes Emissions- und Dokumentationsformat für Unternehmensanleihen, das sich in Struktur, Covenants, der Abwicklung und den Marktusancen von den klassischen internationalen Bond-Programmen unterscheiden kann.

Praktisch bedeutet das: Viele Emissionen werden in einem standardisierten, regional etablierten Rahmen begeben, der auf die Bedürfnisse mittelgroßer nordischer Unternehmen zugeschnitten ist und einen vergleichsweise flexiblen Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht.

Für Investoren hat dieses Format zwei Folgen. Erstens erweitert es das investierbare Universum über klassische, großvolumige und extern geratete Anleihen hinaus. Zweitens steigt der Analyseaufwand, weil die Informationsineffizienz in solchen Marktsegmenten meist größer ist als in den stark beobachteten US- oder Euro-High-Yield-Märkten.

Der Fonds

Der Lazard Nordic High Yield Bond Fund (ISIN: IE000MHDVN90) ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der gezielt im nordischen Hochzinssegment investiert und dabei eine Nische innerhalb des europäischen Credit-Marktes adressiert. Der Fonds wurde 2022 aufgelegt und ist Teil der in Irland domizilierten Lazard Global Investment Funds. Lazard zählt zu den traditionsreichen Adressen im internationalen Asset Management und wurde bereits 1841 gegründet.

Fondsmanager und Team

Die Strategie wird von Daniel Herdt gemeinsam mit einem erfahrenen Team verantwortet. Die Teammitglieder verfügen über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in europäischen Rentenstrategien sowie vertiefte Marktkenntnisse in Skandinavien. Für einen spezialisierten Markt wie Nordic High Yield ist eine lokale Vernetzung besonders wichtig, weil viele Emittenten kleiner sind, seltener von Sell-Side-Analysten begleitet werden und der Informationsvorsprung daher stärker von eigener Recherche abhängt.

Die Investmentphilosophie

Die Grundidee des Fonds besteht darin, die im Vergleich zu klassischen europäischen High-Yield-Märkten höheren Risikoprämien in Nordeuropa zu nutzen, ohne dafür ein unverhältnismäßig höheres Ausfallrisiko einzugehen.

Die Ausfallquoten nordischer Hochzinsanleihen liegen auf einem Niveau, das mit globalen oder europäischen High-Yield-Märkten vergleichbar ist, während Kupons und Renditen häufig höher ausfallen. Gleichzeitig wirken die meist kurzen Laufzeiten beziehungsweise der hohe Anteil variabel verzinslicher Strukturen dämpfend auf das Zinsänderungsrisiko, was die Volatilität des Segments reduziert.

Der Fonds wird benchmarkunabhängig gesteuert und verfolgt damit keinen indexnahen Ansatz, sondern ein klar aktives, überzeugungsbasiertes Portfoliomanagement. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Euro grundsätzlich abgesichert, sodass die Ertragsquelle primär aus der Kreditselektion und weniger aus Währungswetten stammen soll.

Die Strategie zielt auf ein durchschnittliches Portfolio-Rating von BB+ bis B- ab. Das interne Mindestrating liegt in der Regel bei B-. Da ein Großteil des Marktes kein offizielles Rating hat, basiert die Definition primär auf der internen Kreditanalyse. Der nordische Markt bietet im Vergleich zu Euro- oder US-Dollar-High-Yield-Märkten strukturell höhere Risikoprämien. Je nach Kreditqualität und Anleihenausgestaltung liegen die Spreads grob zwischen 350 und 800 Basispunkten.

Die Strategie verfolgt einen Low-Duration-Ansatz. Da der Fokus auf Floating Rate Notes (FRNs) liegt, ist die Zinssensitivität sehr gering; die durchschnittliche Duration des Fonds liegt üblicherweise signifikant unter 1.

Der Auswahlprozess

Im Mittelpunkt des Investmentprozesses steht eine detaillierte Emittentenanalyse, die quantitative und qualitative Bausteine miteinander verbindet. Lazard erstellt ein eigenes Unternehmensrating für ein Universum von über 500 Emittenten, um Kreditqualität und Ausfallwahrscheinlichkeit unabhängig beurteilen zu können. Das ist besonders relevant, weil im nordischen High-Yield-Markt ein großer Teil der Emissionen nicht von externen Ratingagenturen bewertet wird.

Der Analyseprozess kombiniert dabei mehrere Perspektiven: Einerseits werden Bilanzdaten, Marktinformationen und kreditrelevante Kennzahlen systematisch ausgewertet, andererseits fließen Einschätzungen zu Geschäftsmodell, Strategie, Managementqualität und branchenspezifischen Risiken ein.

Aktien- und Kreditanalyse werden bewusst zusammengeführt, um sowohl die Eigenkapital- als auch die Fremdkapitalperspektive auf ein Unternehmen einzubeziehen. Das Ergebnis ist kein rein mechanisches Scoring, sondern ein proprietäres Urteil über die relative Attraktivität einzelner Anleihen und Emittenten.

Die Risiken

Insbesondere Liquidität und Zahlungsausfälle sind die Risiken, die es gilt, entsprechend zu managen. Lazard steuert diese Risiken nach eigener Aussage durch eine Kombination aus quantitativen Modellen und struktureller Liquiditätshaltung.

Liquiditätssteuerung: Der Fonds hält eine strukturelle Liquiditätsposition, exklusive Cash, von durchschnittlich 5 bis 10 Prozent. Die maximale Cash-Quote liegt typischerweise bei 10 Prozent.

Der Fonds hält eine strukturelle Liquiditätsposition, exklusive Cash, von durchschnittlich 5 bis 10 Prozent. Die maximale Cash-Quote liegt typischerweise bei 10 Prozent. Handelbarkeit: Vor jeder Investition werden Emissionsvolumen, Bid/Offer-Spreads und Handelsvolumina geprüft, um illiquide Titel zu minimieren.

Vor jeder Investition werden Emissionsvolumen, Bid/Offer-Spreads und Handelsvolumina geprüft, um illiquide Titel zu minimieren. Ausfallrisiko: Zur Überwachung der Ausfallwahrscheinlichkeit nutzt Lazard den proprietären LAM Quantitative Credit Score, der alle Emittenten auf Basis von Solvenz, Profitabilität und Liquidität bewertet.

Portfolio und Performance

Mit Blick auf den Kupon der allokierten Anleihen handelt es sich um 82,7 Prozent aus dem Bereich „variabel verzinst“ und 17,3 Prozent sind mit einem fixen Kupon ausgestattet. Unter den Sektoren dominiert der Bereich Finanzdienstleister mit rund 24 Prozent, gefolgt von Technologie mit circe 16 Prozent, Energie und zyklische Konsumgüter sowie Industriewerte mit etwa 14 Prozent.

Das durchschnittliche Rating (Lazard) liegt bei BB-, und es sind 152 Positionen von 125 Emittenten allokiert. Auf Länder-Ebene sind Norwegen (circa 38 Prozent) und Schweden (28 Prozent) am höchsten gewichtet. Seit Jahresbeginn kann der Fonds um knapp 1 Prozent zulegen, über zwölf Monate 6,5 Prozent, über drei Jahre 26,46 Prozent und seit Auflage steht ein Plus in Höhe von 31,5 Prozent bei einer Volatilität in Höhe von 2,2 Prozent (1 Jahr) beziehungsweise 1,9 Prozent über drei Jahre.

Das besondere Format

Eingangs hatten wir das Nordic Bond Format erwähnt. Dabei handelt es sich laut Fondsmanager Daniel Herdt um mehr als eine rein geografische Zuordnung. Es stelle einen rechtlich und strukturell standardisierten Rahmen dar, der im Vergleich zu globalen High-Yield-Märkten (Euro/US) signifikante Gläubigerschutzvorteile bietet. Qualitative Kernvorteile des Formats seien:

Standardisierung & Transparenz

Maintenance Covenants: Diese verpflichten den Emittenten zur laufenden Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen.

Diese verpflichten den Emittenten zur laufenden Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen. Hoher Grad an Besicherung: Ein Großteil der Emissionen im Nordic Bond Format ist besichert (secured). Diese physischen oder finanziellen Sicherheiten führen im Falle eines Ausfalls zu strukturell höheren Erlöserwartungen (Recovery Rates).

Ein Großteil der Emissionen im Nordic Bond Format ist besichert (secured). Diese physischen oder finanziellen Sicherheiten führen im Falle eines Ausfalls zu strukturell höheren Erlöserwartungen (Recovery Rates). Relevanz des Nordic Trustee: Die zentrale Rolle des Nordic Trustee als professioneller, unabhängiger Treuhänder für die Anleihegläubiger gewährleistet eine effiziente Überwachung der Covenants und eine koordinierte Interessenvertretung im Falle von Restrukturierungen.

Die zentrale Rolle des Nordic Trustee als professioneller, unabhängiger Treuhänder für die Anleihegläubiger gewährleistet eine effiziente Überwachung der Covenants und eine koordinierte Interessenvertretung im Falle von Restrukturierungen. Der Anteil im Portfolio: Die Strategie ist strukturell stark auf das Nordische Bond Format fokussiert. Per 31. März 2026 liegt die Quote bei 85,39 Prozent. Die restlichen 14,61 Prozent bestehen aus Kasse, Covered Bonds und Unternehmensanleihen außerhalb des Nordic Bond Formats.

Fazit

Der Reiz des Fonds liegt vor allem in der Kombination aus hohem laufendem Ertrag, kurzen Laufzeiten, vergleichsweise geringer Zinssensitivität und breiter Diversifikation über Länder, Branchen und Währungen innerhalb der nordischen Region. Der Nordic High Yield Markt bietet ein Nischenuniversum mit attraktiven Spreads, höheren Illiquiditätsprämien und guten Diversifikationseigenschaften gegenüber traditionellen Anleihe- und Aktienmärkten.

Für Investoren, die im Rentenbereich zusätzliche Renditequellen erschließen möchten, kann der Fonds deshalb eine interessante Beimischung sein, zumal er auf einen Markt zielt, der in vielen Standardportfolios noch unterrepräsentiert ist.

Zu beachten bleibt jedoch, dass High Yield trotz aller Stabilitätsargumente ein Kreditsegment mit erhöhtem Risiko ist und in schwierigen Marktphasen durchaus auch sehr stark schwanken kann. Die Qualität der Emittentenauswahl, eine möglichst breite und ausgewogene Diversifikation über Länder und Sektoren, die kluge Liquiditätssteuerung und die Erfahrung des Managements sind daher bei einem Produkt wie diesem wichtiger als in breiten Investment-Grade-Strategien.