DAS INVESTMENT: Small Caps aus Europa hatten es in den vergangenen drei Jahren schwer – sogar noch schwerer als ihre US-Pendants. Was macht Sie zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren anders laufen wird – besonders für die Nordic Small Caps?

Malte Kirchner: Es stimmt, dass Small Caps gegenüber Large Caps deutlich unterlegen waren und teilweise sogar völlig verschmäht wurden. Das war hauptsächlich auf die Zinspolitik der Zentralbanken und steigende Zinsen zurückzuführen. Viele jüngere und kleinere Unternehmen hatten mit ihrer Finanzierung Schwierigkeiten. Der Markt fokussierte sich viel mehr auf die Large Caps.

In den nordischen Ländern war dieser Effekt noch extremer. Dort herrscht eine andere Zinsmentalität als in Kerneuropa oder den USA. Während wir hier typischerweise Zinsen über 10, 15 oder 20 Jahre lang binden, finanziert man in den nordischen Staaten eher kurzfristig oder sogar variabel. Dadurch hat die Zinspolitik der Zentralbanken einen ganz anderen Wirkungsgrad. Es gibt einen direkten Einfluss auf die Kaufkraft der Menschen, weil sie weniger Geld für Konsum zur Verfügung haben, da sie mehr für ihre Kredite bezahlen müssen. Das Gleiche gilt für die Unternehmen.

Interessanterweise waren die nordischen Märkte 2022 der schlechteste Aktienmarkt weltweit. Erweitert man den Betrachtungszeitraum jedoch auf 15 Jahre, waren sie der beste Markt, in den man investieren konnte.