Nordisches IT-Wunder 30 % jährlich: Dieser Technologiefonds erzielt seit 5 Jahren Spitzenrenditen

Ein skandinavischer Technologiefonds ignoriert sein globales Mandat und investiert nicht in Apple Inc. und Facebook Inc. Und mit dieser Strategie hat er Spitzenrenditen abgeliefert.