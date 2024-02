Von Aktien bis zu Immobilien Norwegischer Staatsfonds: Mit diesen acht ETFs kannst du ihn nachbauen

Die Einführung einer Aktienrente über einen Staatsfonds nach norwegischem Vorbild ist in Deutschland angesichts der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten Nachtragshaushalts vorerst vom Tisch. Wie du die Anlagestrategie der Norweger dennoch selbstständig mit ETFs nachbilden kannst, erfährst du hier.

Norwegische Flagge, Polarlichter und Elche: Die Könige des Waldes in freier Wildbahn zu beobachten, ist trotz der rund 200.000 Elche in Norwegen ein rares und oft einmaliges Erlebnis.

© Sven Stoll mit Canva

Norwegen lockt Naturliebhaber aus aller Welt mit atemberaubenden Landschaften, majestätischen Bergen und mystischen Polarlichtern. Unzählige Fjorde bahnen sich ihren Weg durch die zerklüfteten Täler der Tundren, die nachts in ein magisches Licht getaucht werden. Ein Land, das nicht nur landschaftlich beeindruckt, sondern auch für seine glücklichen Bewohner bekannt ist, wie der World Happiness Report seit Jahren bestätigt.

Reichtum im Überfluss: Norwegen auf dem dritten Platz der reichsten Länder

Kein Wunder: Norwegen, das im Jahr 2023 den dritten Platz in der Rangliste der reichsten Länder der Welt einnahm, erweist sich als wahres Wohlstandsparadies. Statistisch gesehen verfügt jeder Einwohner über stolze 101.103 US-Dollar. Nur Island und Luxemburg übertreffen die eindrucksvolle Bilanz. Dieser Reichtum ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klugen Finanzpolitik, die – anders als in Deutschland – von einem besonderen Fonds geprägt wird – dem norwegischen Staatsfonds.

Nachhaltiger Wohlstand: Die Mission des norwegischen Staatsfonds

Seine Wurzeln reichen bis in die 1960er Jahre zurück, als Norwegen begann, die Früchte seines boomenden Öl- und Gassektors zu ernten. Mit klarem Blick in die Zukunft wurde der Fonds 1990 gegründet, um die erwirtschafteten Erträge nicht nur zu erhalten, sondern auch nachhaltig für künftige Generationen zu vermehren.

Dabei setzt der Fonds auf ein breit diversifiziertes Portfolio, das weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien investiert. Doch nicht nur die finanzielle Rendite steht im Fokus – klare ethische Grundsätze sollen dafür sorgen, dass Unternehmen, die gegen Umwelt-, Sozial- oder Governance-Standards verstoßen, aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.

Der gigantische Staatsfonds und sein Vermögensverwalter NBIM

Das Vermögen wird von der Norges Bank Investment Management (NBIM) verwaltet. NBIM ist eine Tochtergesellschaft der norwegischen Zentralbank. Als CEO des norwegischen Staatsfonds zählt Nicolai Tangen zu den größten Investoren der Welt. Die Öffentlichkeit kann die Entwicklung des Fonds dank einer beispielhaften Transparenz in Bezug auf Entscheidungen, Portfoliopositionen und Ergebnisse jederzeit verfolgen.

Der norwegische Staatsfonds hat seine Fühler weltweit ausgestreckt und investiert von den Finanzmärkten in Fernost über etablierte Unternehmen in den USA und Europa bis hin zu den aufstrebenden Märkten Afrikas. Von Aktien über festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien bis hin zu erneuerbaren Energien – der Fonds diversifiziert intelligent, um Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren. Mit einem Vermögen von über 1,3 Billionen US-Dollar ist er heute der größte Staatsfonds der Welt. Jährlich fließen bis zu 3 Prozent seines Kapitals in den Staatshaushalt. Damit werden wichtige Sozialleistungen wie die in den Rentenbeiträgen enthaltene Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie die Garantierente finanziert.

Von Aktien bis erneuerbare Energien: Meister der Diversifikation

Maximale Diversifikation ist die Devise der Norweger. Wie eingangs beschrieben, investiert der Staatsfonds breit über viele Anlageklassen. Ein großer Teil des Portfolios ist traditionell an den Aktienmärkten investiert. Aktuell legt das Staatsvehikel 69,8 Prozent des Kapitals in Aktien an. Dabei wird über 63 Länder weltweit in insgesamt 9.228 verschiedene Unternehmen gestreut. Der Fonds betreibt kein Market Timing. Das heißt, es wird nicht versucht, durch schnelles Ein- und Aussteigen gute Einstiegszeitpunkte an den Finanzmärkten zu identifizieren.

Stattdessen trägt die ruhige Hand von Tangen dazu bei, dass der Fonds über einen langen Zeitraum in Aktien investiert bleibt und somit auch auf lange Sicht hohe Renditen erzielt. Bei der geografischen Allokation fällt auf, dass US-Aktien mit rund 40 Prozent im Vergleich zum MSCI World deutlich untergewichtet sind. Europa und Asien sind dagegen stärker gewichtet. Insgesamt hält der Fonds 1,3 Prozent der Aktien aller weltweit börsennotierten Unternehmen.

Auf Anleihen entfallen derzeit 27,5 Prozent der Mittel. Hier streut der norwegische Staatsfonds über 48 Länder in 1.430 Papiere von Staaten und Unternehmen. Rund 65 Prozent davon sind Staatsanleihen, die fast ausschließlich aus Industrieländern stammen. Nach norwegischem Recht dürfen nur maximal 5 Prozent der Schuldtitel aus Schwellenländern stammen. Weitere 25 Prozent entfallen auf Unternehmensanleihen.

Ergänzt wird das Portfolio durch Immobilien, die derzeit 2,7 Prozent ausmachen. Hier ist der Staatsfonds zwar nur in 14 Ländern aktiv, aber immerhin über insgesamt 890 Beteiligungen diversifiziert. Im April 2021 investierte der Staatsfonds erstmals in erneuerbare Energien. Für 1,375 Milliarden Euro erwarb er die Hälfte des niederländischen Offshore-Windparks Borssele 1 und 2, was aktuell nur 0,1 Prozent des gesamten Fondsvolumens ausmacht.

Der Fonds hat seit dem 1. Januar 1998 bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 eine jährliche Rendite von 5,99 Prozent erwirtschaftet. Die reale jährliche Nettorendite des Fonds beträgt 3,72 Prozent. Das Jahr 2022 war mit minus 14,11 Prozent erst das zweite Jahr überhaupt, das mit einem zweistelligen Verlust endete. Im Jahr der Finanzkrise betrug das Minus 23,31 Prozent. Dem folgte allerdings ein besonders ertragreiches Jahr 2009 mit plus 25,62 Prozent.

Im Jahr 2023 erzielte der norwegische Staatsfonds ein Plus von 16,1 Prozent. Dazu trug vor allem der weltweite Boom im Technologiesektor bei. Bei einer Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen zeigte sich Tangen zufrieden: „Trotz hoher Inflation und geopolitischer Unruhen zeigte sich der Aktienmarkt 2023 sehr stark, verglichen mit einem schwachen Jahr 2022. Vor allem Technologieaktien zeigten eine gute Performance.“

Die breite Streuung über verschiedene Anlageklassen und Regionen führt insgesamt zu einer deutlich geringeren Volatilität als dies bei einem einzelnen Index der Fall wäre.

Investieren wie der norwegische Staatsfonds: ETF s als kluge Alternative

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Die direkte Beteiligung am norwegischen Staatsfonds ist nicht möglich, aber du kannst die Fondsstrategie geschickt mit verschiedenen ETFs in deinem Depot nachbilden. Durch den Einsatz dieser Exchange Traded Funds investierst du effektiv in verschiedene Anlageklassen und Regionen, die der Staatsfonds abdeckt. Um die Präzision der Abbildung zu maximieren, haben wir uns gegen globale ETFs entschieden und setzen stattdessen auf einzelne Regionen-ETFs für die USA, Europa, Asien-Pazifik und die Schwellenmärkte.

Eine besondere Herausforderung stellt die direkte Investition des norwegischen Staatsfonds in Immobilien dar, welche derzeit nicht über ETFs realisierbar ist. Als Alternative aus der Welt der ETFs empfehlen sich jedoch Immobilienaktien-ETFs. Diese spiegeln die Wertentwicklung von sogenannten REITs (Real Estate Investment Trusts) wider. REITs sind Kapitalgesellschaften, die sich hauptsächlich dem Besitz und der Verwaltung von Immobilien widmen und somit eine gute Annäherung an Immobilieninvestitionen darstellen.

Klare Strategie, klare Entscheidung: Der Verzicht auf Beiwerk

Im Gegensatz zu vielen anderen institutionellen Anlegern verzichten die Norweger bewusst darauf, ihr Portfolio mit diversen Beimischungen zu spicken. Rohstoffanlagen, alternative Hedgefondsstrategien oder Private-Equity-Investments sucht man hier vergeblich. Diese klare Entscheidung hat auch mit den hohen Kosten zu tun, die solche Anlagen typischerweise mit sich bringen. Die norwegischen Anlageprofis bevorzugen eine transparente und kosteneffiziente Strategie.

Für die erfolgreiche Nachbildung des norwegischen Staatsfonds haben wir ein spezielles ETF-Musterportfolio für dich zusammengestellt. Dieses setzt sich aus acht Portfoliobausteinen zusammen, die die verschiedenen Anlageklassen und Regionen intelligent abbilden. Durch die sorgfältige Auswahl von ETFs kannst du somit von der erfolgreichen Strategie des norwegischen Staatsfonds profitieren und deine eigene Anlagestrategie diversifiziert gestalten.

Wie sich das Depot und die ETFs in den vergangenen Jahren geschlagen hätte, kannst du in diesem Musterdepot nachschauen!

Die Zusammensetzung kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

ETF-Musterportfolio: Acht Portfoliobausteine für deine Anlagestrategie