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BlackRock Marktausblick Nehmen die Notenbanken den Fuß vom Gas?
Im Euroraum markierte die Teuerung im Oktober laut einer ersten Schätzung erstmals zweistellige Niveaus. Der unterliegende Preisdruck hat sich verstetigt und verbreitert. Die Gretchenfrage jedoch, die sich Marktteilnehmer aktuell stellen, lautet, ob die Notenbanken allmählich den Fuß vom zinspolitischen Bremspedal lösen.
Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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