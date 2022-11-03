BlackRock Marktausblick Nehmen die Notenbanken den Fuß vom Gas?

Es bleiben zwei unangenehme Erwartungen, die Anleger im Jahresendspurt 2022 begleiten. Erstens: Die Rezession kommt. Die Aussichten für die Weltkonjunktur haben sich weiter eingetrübt. Zweitens: Die Inflation bleibt, selbst wenn die Energiepreise, auch dank staatlicher Interventionen, im Jahr 2023 kaum noch einmal so kräftig anziehen dürften wie in diesem Jahr.

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Wird es bald kalt an den Märkten?

Im Euroraum markierte die Teuerung im Oktober laut einer ersten Schätzung erstmals zweistellige Niveaus. Der unterliegende Preisdruck hat sich verstetigt und verbreitert. Die Gretchenfrage jedoch, die sich Marktteilnehmer aktuell stellen, lautet, ob die Notenbanken allmählich den Fuß vom zinspolitischen Bremspedal lösen.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.