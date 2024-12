Im November musste die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) wieder einmal diverse Finanzmarktteilnehmer verwarnen und Ermittlungen einleiten. Besonders häufig ging es um Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen ohne die dafür nötige Erlaubnis nach deutschem Kreditwesengesetz (KWG) oder Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Auch gegen Betrug im Namen bekannter Finanzunternehmen, dubiose Aktiengeschäfte sowie fehlende Anlageprospekte schritten die Finanzaufseher ein. Hier kommt der Überblick:

Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis

Um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben, benötigen Unternehmen eine Erlaubnis der Bafin. Immer wieder bieten Firmen ohne Zulassung Geldanlage-Produkte im Internet an. Die Finanzaufsicht, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten, bei Finanzdienstleistungen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen. Oft fehlen auf kriminellen Internetseiten etwa Angaben zum Firmensitz und Impressum. Ob ein Unternehmen von der Bafin zugelassen ist, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Finanzaufsicht nachschauen.

Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger mehrere Online-Plattformen parallel verwenden. Aktuell warnt die Bafin vor Handelsplattformen, die auf ihrer Startseite mit dem Slogan „Erweitern Sie Ihr Trading mit [Name des Betreibers]“ werben. Bekannt sind der Finanzaufsicht die Websites gcmpro.org und agallianz.eu, über die ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen angeboten werden. Der Inhalt der Seiten sei nahezu identisch, heißt es von den Bafin-Aufsehern.

Das trifft auch auf Online-Plattformen zu, die auf ihrer Startseite die Slogans „Optimieren Sie Ihr Trading mit [Name des Betreibers]“ oder „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“ verwenden. Konkret warnt die Bafin vor den Internetpräsenzen traidinginvest.com, zh1capital.com, swiss-cap.com, gruncal-markt.com, efund-markets.com, toptier-capital.io und orbisdl.com. Auch auf der Website vortexgi.com sei ein entsprechender Slogan zu finden gewesen, der nun aber in „Treten Sie mit VortexGI selbstbewusst in die Handelswelt ein“ geändert wurde, schreibt die Bafin. Der sonstige Inhalt der Website sei nahezu identisch geblieben.

Gleich 26 (!) identische Websites, auf denen Betrüger Finanzdienstleistungen anbieten, hat die Bafin rund um die Domain ertdoma.com ausgemacht. Der Name „ertdoma“ wurde dabei lediglich um einen der 26 Buchstaben aus dem Alphabet erweitert: ertdomaa.com, ertdomab.com, ertdomac.com [...] ertdomax.com, ertdomay.com, ertdomaz.com. Auf den Websites werden gefälschte Inhalte, darunter angebliche Interviews deutscher Prominenter präsentiert, die vorgeblich von einem deutschen Nachrichtenmedium stammen. Das sei aber nicht der Fall, schreibt die Bafin. Es sei völlig unklar, wer die Websites betreibe. Besucher könnten ihre Daten hinterlassen, um Kontakt zu einem vorgeblich seriösen Anbieter von Kapitalanlagemöglichkeiten aufzunehmen. Jüngst wurde dort Immediate Core beworben – vor diesem Anbieter hat die Finanzaufsicht bereits im Juli gewarnt.

Mit dem Eingangssatz „Zugang zu globalen Märkten von Forex bis Aktien mit [Name der Website]“ werben die sehr ähnlichen Online-Plattformen robofund.net und swissmontwealth.com, die ebenfalls ohne Erlaubnis agieren. In beiden Fällen wird dieselbe Geschäftsadresse auf der Karibikinsel St. Lucia genannt. Der Betreiber von robofund.net tritt unter der Bezeichnung RoboFund auf, verantwortlich ist aber laut Website Amundi Management Ltd. – es dürfte sich dabei also wohl auch noch um Identitätsdiebstahl handeln.

Telefonisch wenden sich aktuell Betrüger an Verbraucher und bieten an, mit Hilfe der „Recovery Experts“ die Auszahlung von angeblichen Verlusten aus Geschäften mit Kryptowährungen zu erreichen. Im Internet sind die Angebote auf der Website recoveryexperts-eu.com zu finden, angeblicher Betreiber ist laut Impressum HTM (Payback) Limited mit Geschäftssitz in München.

Ebenfalls skeptisch werden sollte, wer ein Angebot von Thunder Markets Ltd. mit Sitz auf den Seychellen erhält. Das Unternehmen habe keine Erlaubnis, in Deutschland Finanzdienstleistungen zu erbringen, heißt es von der Bafin. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht kontaktiere Thunder Markets potenzielle Kunden über in Deutschland ansässige Vermittler.

In diesem Monat warnt die Bafin zudem vor folgenden Firmen und Internetseiten, die Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis angeboten haben:

QuantumAI , Betreiber der Domain quantumtrade-app.live

, Betreiber der Domain Stonley Trading Ltd , Betreiber von stonleytrading.com

, Betreiber von Advance Trade GmbH , Betreiber der Krypto-Handelsplattform advancetrade.org

, Betreiber der Krypto-Handelsplattform Zins Ring , Betreiber der Website zinsring.com

, Betreiber der Website Union Management Ltd , Betreiber von swissmontwealth.com

, Betreiber von Advance Trade GmbH , Betreiber der Krypto-Handelsplattform advancetrade.org

, Betreiber der Krypto-Handelsplattform Betreiber der Website bx-swiss.net

DeltaEdge Capital (Europe) AG bzw. DeltaEdge Capital AG , Betreiber von deltaedge-capital.com

, Betreiber von Investment B International , Betreiber der Website ib-int.eu

, Betreiber der Website MicroxStock Ltd , Betreiber von microxstock.net

, Betreiber von Trust Financial Group Limited , Betreiber von tfg.finance

, Betreiber von Blyx Ultra , Betreiber der Webseite blyxultra.com

, Betreiber der Webseite Prestige Finance AG , Betreiber von prestigefinanceag.com

, Betreiber von Betreiber der Website capitalcoun.de

Ceex , Betreiber von ceexde.com

, Betreiber von KF Finanz AG , Betreiber von kf-finanz.com

, Betreiber von Momentum Pro Capitals , Betreiber von momentumprocap.co

, Betreiber von Exango, Betreiber von exango.org



Betreiber von DBTfinancial , Betreiber von dbtfinancial.com



, Betreiber von ViennaCapAi , Betreiber der Website viennacapai.com

, Betreiber der Website SxBit Pro , Betreiber von sxbitup.com und sxbitop.com



, Betreiber von M.B.F. Management Limited , Betreiber der Website mbflimited.org

, Betreiber der Website Immediate Grandex , Betreiber der Online-Handelsplattform rykequy.pics

, Betreiber der Online-Handelsplattform ChBit Pro , Betreiber von chbit.com und chbit.pro



, Betreiber von „Prexedit Kredit“ , Betreiber der Website prexedit.com

, Betreiber der Website E3 Consulting , Betreiber von e3consultation.com

, Betreiber von Betreiber von tetherex-marts.com

SafeTrades , Betreiber der Webseite safetrades.com

, Betreiber der Webseite Spar Global , Betreiber von spar-global.com

, Betreiber von Guru4Invest, Betreiber der Website guru4invest.io

Betreiber der Website Strategy Integrity , Betreiber von strategyintegrity.com

, Betreiber von Bergfürst Investment & Partner , Betreiber der Website bergfuerstinvestment.de

, Betreiber der Website Stardust Ventures AG (CH) & Co. KG, Betreiber von stardust.financial



Finanzgeschäfte unter falschem Namen

Um zu verschleiern, dass ihnen die Erlaubnis für Finanzgeschäfte fehlt, nutzen Betrüger häufig die Namen bestehender Unternehmen. Unter dieser falschen Identität werden dann vermeintliche Finanzangebote unterbreitet – teilweise kopieren Kriminelle dafür ganze Internetseiten.

Im November traf es erneut gleich mehrere bekannte Finanzunternehmen. So ermittelt die Bafin gegen die unbekannten Betreiber der Website bnp-finance.de, die als „B.N.P. Finanzanlagen“ unter anderem Festgeld, Tagesgeld, Anleihen und ETFs anbieten. Die Betrüger behaupten, über eine Erlaubnis der Bafin zu verfügen. Das sei aber nicht der Fall. Es liege ein Identitätsmissbrauch zu Lasten von BNP Paribas Deutschland vor. Der Asset Manager stehe in keiner Verbindung zu der Website.

Betroffen ist auch – wieder einmal – das Vergleichsportal Check24. Die Bafin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten, die von der E-Mailadresse [email protected] versandt werden. Die Angebote stammen nicht von dem Vergleichsportal, stellen die Finanzaufseher klar. Vor der nahezu identischen E-Mailadresse [email protected] hat die Bafin bereits im September gewarnt.

Die Finanzaufsicht warnt zudem vor dem Bitcoin Synergy-Projekt. Die Betreiber wenden sich telefonisch und per E-Mail an Verbraucher und behaupten, ein Angebot von der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH zu vertreiben. Das sei aber nicht der Fall. Die Bafin beaufsichtige auch nicht, wie angegeben, die Eröffnung von Handelskonten für ein solches Projekt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Bezug auf die Londoner Börse („London Stock Exchange“) nimmt der Betreiber der Website ls-ex.com, der als London St Ex bzw. London St Ex Limited unerlaubt Finanzgeschäfte anbietet. Auch in diesem Fall gibt es keine Verbindung zu der Börse, es handele sich um Identitätsmissbrauch.

Den Namen der Agentur Franke-Media.net nutzen die unbekannten Betreiber der Website tagesgeldvergleich24.com, die ohne die erforderliche Erlaubnis Tages- und Festgelder vertreiben. Es werde der Eindruck erweckt, die Website sei ein Projekt von Franke-Media.net. Das ist falsch, stellt die Bafin klar.

Die Finanzaufseher warnen zudem vor Festgeldangeboten auf der Website falcon-vermoegensverwaltung.de. Die Angebote stammen nicht von der Falcon Vermögensverwaltung AG, die bis vor kurzem von der Bafin beaufsichtigt wurde. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Insolvenzverfahren. Über den Fall hat das private banking magazin detailliert berichtet.

Gleich bei zwei Unternehmen haben sich unbekannte Täter bedient, die über die Website globusinvest.de unerlaubt Festgeldkonten bei europäischen Banken vertreiben. So besteht der Bafin zufolge keine Verbindung zur Globus Investment AG, die im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei. Angeblicher Inhaber der Domain globusinvest.de ist die Bloxolid AG mit Sitz in Zug in der Schweiz. Auch diese Angabe trifft nicht zu, es handele sich um einen weiteren Identitätsdiebstahl.

Ebenfalls unerlaubt sind die Betreiber der Website zinsexpert.de im Geschäft mit Fest- und Tagesgeldanlagen tätig. Es liege zudem ein Identitätsmissbrauch zu Lasten der in Berlin ansässigen Tres Verwaltungs- und Vertriebs GmbH, vormals Kroll Finanz Finanzmakler GmbH, vor. Diese stehe in keiner Verbindung mit der Website.

Einen weiteren Fall von Identitätsdiebstahl hat die Bafin mit der Website pepperstone.life ausgemacht. Die Betreiber geben sich fälschlicherweise als lizenziertes Wertpapierinstitut Pepperstone GmbH aus. Auf der Website wird der Satz „Ihre Zeit Zum Strahlen“ genannt – vor Internetseiten mit diesem Slogan und nahezu identischem Inhalt hat die Bafin bereits gewarnt.

Als AMI Solutions oder AMI Financial Solutions Ltd. geben sich die Betreiber von amisolutions.co und amisol.net aus. Auch in diesem Fall liegt ein Identitätsdiebstahl vor, schreibt die Finanzaufsicht. Finanz- und Wertpapierdienstleistungen dürfen die unbekannten Betrüger nicht erbringen.

Betrug mit Aktien

Seit einiger Zeit häufen sich Meldungen über Betrugsversuche, bei denen Aktien bekannter Unternehmen angeboten werden, heißt es von der Bafin. Die Käufer erhalten die Aktien jedoch nach Zahlung nicht, die Anbieter sind anschließend nicht mehr erreichbar. Für die Angebote fehlt in der Regel auch der Verkaufsprospekt, in einigen Fällen existieren die Aktien nicht einmal.

Aktuell ermittelt die Bafin gegen Capital Impact Corp mit angeblichem Sitz in North Vancouver in Kanada. Das Unternehmen biete Anlegern Aktien des Schweizer Softwareunternehmens Zazoon AG an. Die Erlaubnis fehlt dem Unternehmen, auch ein Wertpapierprospekt liege nicht vor.

Verstoß gegen die Prospektpflicht

In Deutschland dürfen Wertpapiere – mit wenigen Ausnahmen – nicht ohne einen von der Bafin gebilligten Prospekt öffentlich angeboten werden. Die Finanzaufseher prüfen dabei, ob der Prospekt die gesetzlich geforderten Mindestangaben enthält, sowie, ob der Inhalt verständlich ist und keine Widersprüche enthält. Ein Verstoß gegen die Prospektpflicht wird mit einer Geldbuße von bis zu 5 Millionen Euro beziehungsweise 3 Prozent des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres geahndet. Anleger können in einer Datenbank online überprüfen, ob ein Prospekt bei der Bafin hinterlegt ist. Allerdings prüft die Bafin Angebote nicht auf ihre Seriosität und inhaltliche Richtigkeit.

Gegen die Prospektpflicht verstoßen haben jüngst folgende Firmen:

Die Miller Forest Investment AG mit Sitz in Schlier bietet Investments in die Forstwirtschaft in Paraguay an – ein Verkaufsprospekt wurde jedoch nicht veröffentlicht. Die Bafin sieht keinen Anhaltspunkt für eine Ausnahme von der Prospektpflicht. Konkret handele es sich um Produkte mit den Bezeichnungen „Waldinvestments“ „Pacht – Nutzholz NP18“ und „Kauf – Nutzholz NK18“.

Gegen die Hedera Bauwert GmbH hat die Finanzaufsicht ein sogenanntes Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen. Der Grund: Es bestehe der Verdacht, dass die Anleihen des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften Anlegern in Deutschland ohne den erforderlichen Prospekt angeboten werden. Von der Aufsicht angeforderte Informationen hat das Unternehmen nicht übermittelt. Sollten die Auskünfte nun nicht nachgeliefert werden, muss die Firma mit weiteren rechtlichen Schritten, etwa Zwangsgeldern, rechnen.