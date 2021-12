November-Zahlen von Lipper Französischer Fondsmarkt überrascht

Gliedert man die Mittelbewegungen nach den einzelnen Herkunftsdomizilen der Fonds auf, zeigt der November ein ungewöhnliches Bild. In den vergangenen Monaten wurden die Mittelzuflüsse häufig von Fonds ausunddominiert. Dagegen standen im November Fonds aus(+8,2 Milliarden Euro) und(+3,3 Milliarden Euro) gefolgt von Fonds aus(+1,7 Milliarden Euro) an der Spitze der Tabelle. Weniger erfolgreich lief es für Fonds aus(-1,6 Milliarden Euro),(-1,3 Milliarden Euro) und(-0,3 Milliarden Euro), die die letzten Plätze belegen.Dass die internationalen Fondsdomizileundtrotz ihrer Spitzenposition bei dem Absatz von Aktienfonds (+3,7 Milliarden Euro), Rentenfonds (+8,0 Milliarden Euro) und Mischfonds (+4,4 Milliarden Euro) keinen Spitzenplatz bei den Gesamtmittelbewegungen einnehmen, zeigt wie stark der Einfluss der Mittelbewegungen in Geldmarktfonds auf die Gesamtbilanz ist.