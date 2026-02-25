Hype und Absturz: Welche Fonds auf den Pharmariesen setzen und wie sie performen

Es war eine Erfolgsgeschichte, wie sie die europäische Börsenlandschaft selten gesehen hatte. Novo Nordisk, der dänische Pharmariese aus Bagsværd, hatte mit seinen Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic eine regelrechte Goldrausch-Stimmung entfacht. Die Marktkapitalisierung übertraf zeitweise die der gesamten dänischen Volkswirtschaft. Der Konzern thronte als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Europas – mit einer Aura der Unantastbarkeit.

Doch der Fall war tief. Und er geht noch immer weiter.

Während Wettbewerber wie Eli Lilly im boomenden Markt für Abnehmpräparate weiter zulegen, steckt der einstige Branchenprimus in der wohl schwersten Krise seiner Unternehmensgeschichte. Der Markt bestraft jeden Fehler mit brutalem Verkaufsdruck – positive Nachrichten verhallen fast ungehört, negative Schlagzeilen reißen die Aktie in zweistellige Tagesverluste. Wie konnte es so weit kommen?

Novo Nordisk im Abwärtstrend – die nackten Zahlen

Vom Allzeithoch bei über 1.033 dänischen Kronen im Juni 2024 ist die Aktie auf unter 250 Kronen abgestürzt – ein Verlust von mehr als 75 Prozent in weniger als zwei Jahren. Wer zu Spitzenzeiten eingestiegen ist, hat kaum noch ein Viertel seines Einsatzes übrig.

Besonders alarmierend: das Ausmaß der Prognosekürzungen. Was im Januar 2025 noch als starkes Wachstum von bis zu 27 Prozent beim operativen Gewinn kommuniziert wurde, schrumpfte in kürzester Zeit auf 4 bis 10 Prozent. Beim Umsatz stieg Novo Nordisk im Gesamtjahr 2025 zwar noch um rund 6 Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen. Doch das operative Ergebnis fiel bereits um 1 Prozent – und für 2026 droht erstmals seit langer Zeit ein echtes Umsatzminus.

Boom-Markt? Nicht für alle ein Problem

Pikant dabei: Der Markt für GLP-1-Präparate – also Medikamente, die einen natürlichen Darmhormon-Mechanismus nachahmen und so Appetit und Blutzucker regulieren – wächst weiterhin rasant. Analysten schätzen das globale Marktvolumen bis 2030 auf über 150 Milliarden US-Dollar. Davon profitiert allerdings immer weniger Novo Nordisk und immer mehr die Konkurrenz – allen voran Eli Lilly, dessen Präparate Mounjaro und Zepbound dem dänischen Konzern zunehmend den Rang ablaufen. Was also ist los bei Novo Nordisk?

Darum schwächelt Novo Nordisk: Die Hauptgründe

1. Der Cagrisema-Schock

Am 23. Februar 2026 erlebte Novo Nordisk einen seiner bisher schwärzesten Einzeltage. In der Vergleichsstudie Redefine-4 unterlag Cagrisema – eine Kombination aus Semaglutid und dem appetitzügelnden Wirkstoff Cagrilintid – dem Eli-Lilly-Präparat Tirzepatid: 23 Prozent Gewichtsverlust gegen 25,5 Prozent. Der Unterschied klingt klein, die Konsequenzen sind es nicht. Cagrisema sollte nach dem Patentablauf von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre – also dem Zeitpunkt, ab dem auch Konkurrenten günstige Nachahmerprodukte herstellen dürfen – rund 60 Prozent des künftigen Wachstums ausmachen. Die Aktie brach daraufhin um bis zu 16 Prozent ein. J.P. Morgan kappte seine Umsatzschätzungen für das Mittel um bis zu 63 Prozent und stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ ab, die Deutsche Bank senkte von „Buy“ auf „Hold“.

2. Wachsender Wettbewerb auf breiter Front

Eli Lilly hat mit dem Cagrisema-Vergleich seine Vormachtstellung weiter gefestigt. Doch der Druck kommt nicht nur von dort: Auch Konzerne wie Amgen, Roche und Astrazeneca arbeiten inzwischen an eigenen Adipositas-Medikamenten. Der Markt, den Novo Nordisk lange nahezu alleine dominierte, wird zunehmend zum hart umkämpften Terrain.

3. Gefährliche Abhängigkeit von wenigen Blockbustern

Wachstum und Börsenbewertung hingen zu einem erheblichen Teil an der Erfolgsgeschichte von Wegovy und Ozempic. Als diese Geschichte erste Risse bekam, fehlte der Puffer. Nun steht mit dem Cagrisema-Rückschlag auch die strategische Absicherung für die Zeit nach dem Patentablauf infrage – sowohl die Wachstumsstory als auch die langfristige Absicherung stehen damit auf dem Spiel.

4. Preisdruck und politischer Gegenwind

In den USA nutzen immer mehr Apotheken rechtliche Schlupflöcher, um günstige Nachahmerprodukte von Wegovy und Ozempic herzustellen – Telemedizinanbieter vertreiben diese zu noch niedrigeren Preisen. Dazu kommt politischer Druck: Die US-Regierung handelte mit Novo Nordisk deutliche Preissenkungen für staatliche Gesundheitsprogramme aus, nachdem sie Pharmakonzernen mit hohen Zöllen gedroht hatte. Der Konzern zog daraus nun die Konsequenzen: Ab Januar 2027 sollen die US-Listenpreise für Wegovy um 50 Prozent und für Ozempic um 35 Prozent sinken – beide Mittel werden dann 675 Dollar pro Monat kosten. Die Maßnahme soll den Zugang für Patienten verbessern und dem Preiskampf mit Eli Lilly standhalten. Für die ohnehin unter Druck stehende Marge ist sie ein weiterer Dämpfer.

5. Führungskrise und Vertrauensverlust

Der langjährige CEO Lars Fruergaard Jørgensen musste gehen – die schwache Kursentwicklung spielte dabei eine entscheidende Rolle. Rund die Hälfte des Aufsichtsrats wurde ebenfalls ausgetauscht. Sein Nachfolger Mike Doustdar kündigte kurz nach Amtsantritt den Abbau von rund 9.000 Stellen an – rund 11,5 Prozent der gesamten Belegschaft. Solche Einschnitte schaffen kurzfristig zusätzliche Unsicherheit, sollen aber die Grundlage für eine schlankere, fokussiertere Ausrichtung legen.

Was Anlegern Hoffnung machen könnte

Und doch: Wer nur auf die Schlagzeilen der vergangenen Monate schaut, läuft Gefahr, die echten Lichtblicke zu übersehen.

Da wäre zunächst die Wegovy-Tablette. Ende 2025 erhielt Novo Nordisk von der FDA die Zulassung für eine orale Version seines Abnehmwirkstoffs. Viele Patienten scheuen bislang die Spritze; eine Pille senkt die Hemmschwelle erheblich. Bereits kurz nach der Zulassung zählte das Unternehmen rund 170.000 neue Anwender – ein vielversprechender Frühindikator.

Dazu kommt ein frischer Lichtblick aus der Pipeline: Das gemeinsam mit dem chinesischen Partner United Laboratories entwickelte Mittel UBT251 zeigte in einer Phase-2-Studie einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 19,7 Prozent bei einem sicheren und gut verträglichen Profil. Zwar ist es noch ein früher Entwicklungsschritt – doch er zeigt, dass Novo Nordisk auch jenseits von Cagrisema an Alternativen arbeitet. Die Partnerschaft ist mit bis zu 2 Milliarden US-Dollar dotiert.

Trotz allem hat Novo Nordisk die Hoffnung auf Cagrisema noch nicht aufgegeben. Eine weitere Studie mit höherer Dosierung soll noch im laufenden Jahr Ergebnisse liefern. Den Zulassungsantrag bei der FDA hat der Konzern bereits eingereicht; eine Entscheidung wird für Ende 2026 erwartet. Ob eine höhere Dosis die Lücke zu Zepbound schließen kann, bleibt jedoch offen.

Und schließlich bleibt das Marktargument: Der globale Adipositas-Markt könnte bis 2030 ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar erreichen. Auch mit einem gesunkenen Marktanteil bleibt Novo Nordisk einer von nur wenigen ernstzunehmenden Playern in diesem Segment – der Kuchen wird größer, und selbst ein kleineres Stück davon bleibt gewaltig.

Zu groß zum Scheitern – aber die Zeit drängt

Noch ist Novo Nordisk ein Pharmaunternehmen von globalem Gewicht – mit soliden Produkten, einer bekannten Marke und dem größten Wachstumsmarkt der Branche als Rückenwind. Doch das Zeitfenster schließt sich. Der Patentablauf von Semaglutid naht, Eli Lilly baut seinen Vorsprung aus, und die Pipeline hat gerade ihren wichtigsten Kandidaten beschädigt. Das Vertrauen der Märkte ist, einmal verspielt, schwer zurückzugewinnen – und die Abstufungswelle der Analysten vom 24. Februar zeigt, wie dünn die Geduld inzwischen geworden ist.

Novo Nordisk muss liefern. Und zwar bald.