Academy-Aktiencheck Europas Super-Aktie: In diesen ETFs und Fonds ist Novo Nordisk hoch gewichtet

Noch vor einem Jahr titelte die „Welt“ euphorisch von „Europas neuer Superaktie“. Von dieser Euphorie um Novo Nordisk ist heute nur noch wenig zu spüren. Der dänische Pharmariese, der durch den Hype um die Abnehmspritze Wegovy zeitweise zum wertvollsten Unternehmen Europas aufstieg, erlebte zuletzt einen dramatischen Absturz.