Academy-Aktiencheck Europas Super-Aktie: In diesen ETFs und Fonds ist Novo Nordisk hoch gewichtet

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Welche Fonds auf Novo Nordisk setzen – und wie sie performen
Aktiencheck Novo Nordisk Hype und Absturz: Welche Fonds auf den Pharmariesen setzen und wie sie performen
Inhalt
- Novo Nordisk: Vom Hype zum Absturz Seite 1
- Xtrackers MSCI Nordic ETF Seite 2
- Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened ETF Seite 3
- iShares MSCI Europe Health Care Sector ETF Seite 4
- iShares Stoxx Europe 600 Health Care ETF Seite 5
- Fundsmith Sicav - Fundsmith Equity Fund Seite 6
- SEB Nordic Future Opportunity Fund Seite 7
- DNB Fund - Nordic Equities Seite 8
- Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned ETF Seite 9
- Seilern Europa Seite 10
- DNB Fund - Health Care Seite 11
Noch vor einem Jahr titelte die „Welt“ euphorisch von „Europas neuer Superaktie“. Von dieser Euphorie um Novo Nordisk ist heute nur noch wenig zu spüren. Der dänische Pharmariese, der durch den Hype um die Abnehmspritze Wegovy zeitweise zum wertvollsten Unternehmen Europas aufstieg, erlebte zuletzt einen dramatischen Absturz.
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