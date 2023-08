NTV-Börsenreporterin Katja Dofel im Alter von 52 Jahren verstorben

Katja Dofel ist tot. Die in München geborene Journalistin wurde nur 52 Jahre alt. Sie studierte Politik und Volkswirtschaftslehre in ihrer Heimatstadt und Edinburgh/Schottland. Dofel begann ihre berufliche Laufbahn 1996 als freie Journalistin bei der Wirtschaftsredaktion SZ-Finanz des Süddeutschen Verlags in München. Im Jahr 1997 ging sie als Börsenkorrespondentin und TV-Moderatorin nach New York zu Wall Street Correspondents, dem Journalistenbüro von Markus Koch.

Schon damals berichtete sie von der New York Stock Exchange (NYSE) und der Technologiebörse Nasdaq für n-tv, aber auch für die Deutsche Welle, verschiedene Radiosender, Printmagazine und Online-Publikationen. Ende 1999 wechselte Katja Dofel in das Börsenteam der Financial Times Deutschland in Frankfurt, bevor sie wieder ausschließlich für n-tv arbeitete.

Im März 2023 hatte sie ihren TV-Job an den Nagel gehängt und ging zum Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Dort sollte die damals 51-Jährige die strategische Kommunikation der Vermögensverwaltung um Bert Flossbach unterstützen und die Bewegtbildpräsenz des Unternehmens ausbauen. Außerdem wollte Dofel zum Thema Finanzbildung von Jugendlichen forschen. „Liebe Flossbachs: Katja war gerade erst bei Euch und voller Aufbruchstimmung und Motivation. Dass sie Euch so früh und leise verlassen musste, hat sie untröstlich gemacht“, schreibt ihre Familie.

Finanzwelt in Trauer

Die Finanzwelt ist in Trauer um Dofel. Jens Ehrhardt bezeichnete sie als „herausragende Börsenjournalistin Deutschlands“, Roger Peeters schrieb: "Sie gehörte zu den Menschen am Finanzplatz, die wirklich jeder kannte und auch jeder mochte." Ersin Soykanda von Finvia wünscht der Familie viel Kraft und Stärke in der Zeit des Abschieds. Und Philipp Vorndran von Flossbach von Storch schrieb auf Linkedin: "