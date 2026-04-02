Kernenergie erlebt ein Comeback. Mit dem Nuclear Renaissance ETF sollen Anleger gezielt entlang der nuklearen Wertschöpfungskette investieren können. Die Details.

Der ETF investiert in ein globales Spektrum von Unternehmen entlang der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette.

Infrastructure Capital Advisors und Han-ETF bringen gemeinsam den Nuclear Renaissance ETF (ISIN: IE0006WPPA00) auf den europäischen Markt. Der am 1. April 2026 aufgelegte Fonds soll Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten, die an der nuklearen Renaissance beteiligt sind.

Der ETF bildet den Vetta Fi Nuclear Renaissance Index passiv und regelbasiert ab. Investiert wird in ein globales Spektrum von Unternehmen entlang der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette – aufgeteilt in vier Segmente:

Brennstoffe

Bau und Dienstleistungen

fortschrittliche Reaktoren

Versorger

Unternehmen werden dabei je nach Grad ihrer Kern­energie-Exposition in die Kategorien Pure Play, Pre-Revenue und Diversified eingeteilt.

Der Index wird halbjährlich neu gewichtet. Zusätzlich greift ein risikoorientiertes Regelwerk: Börsennotierte Partnerschaften dürfen maximal 25 Prozent des Index ausmachen, und nicht mehr als fünf Emittenten dürfen eine Gewichtung von über 4,75 Prozent aufweisen.

Treiber im Überblick

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 85 Basispunkte. Der Fonds repliziert physisch, thesauriert Erträge und ist in Irland domiziliert. Er fällt unter Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die Basiswährung ist der US-Dollar.

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Als Treiber für den ETF nennen die Initiatoren drei Argumente:

Erstens steige die globale Stromnachfrage durch Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung stark an – Kernenergie sei aufgrund ihres hohen Kapazitätsfaktors besonders geeignet, dieses Wachstum zu decken.

Zweitens reduziere Atomkraft die Abhängigkeit von volatilen Energieimporten, da Brennstoffe lokal gelagert und weltweit beschafft werden könnten.

Drittens beschleunigten staatliche Förderprogramme und globale Ausbauziele Investitionen in den Sektor – ergänzt durch die Entwicklung sogenannter Small Modular Reactors (SMRs), die eine skalierbare und kosteneffiziente Umsetzung ermöglichen sollen.

Über Infrastructure Capital Advisors

Für Infrastructure Capital Advisors ist es der zweite europäische Ucits-ETF nach dem Active Preferred Shares ETF. Das Boutique-Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und ist auf ETFs, aktiv verwaltete Hedgefonds sowie Beratungsdienstleistungen spezialisiert.