Neuer Chef und mehr Nürnberger baut die Spitze um

Walter Bockshecker verabschiedet sich bei der Nürnberger Versicherung zum kommenden Jahr in den Ruhestand. Das zieht eine bunte Kaskade von Personalien nach sich.

Katja Briones-Schulz (rechts) und Thomas Reimer von der Nürnberger: Zum Jahreswechsel werden ein paar Stühle getauscht.

Katja Briones-Schulz leitet künftig die Geschäfte der Nürnberger Personenversicherer. Sie folgt damit auf Harald Rosenberger, der 2023 den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernimmt. Briones-Schulz kommt vom Rückversicherer Swiss Re, wo sie unter anderem für den deutschen Markt zuständig war.

Für die IT der Nürnberger ist künftig Thomas Reimer verantwortlich. Er folgt auf Personalvorstand Walter Bockshecker, der den Bereich seit September 2021 kommissarisch leitete. Bockshecker verabschiedet sich zum 31. Dezember 2022 in den Ruhestand.