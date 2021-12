Nürnberger: Im Alter weniger für die Krankenversicherung zahlen

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Zudem weist die Nürnberger darauf hin, dass die Beiträge für den Entlastungstarif von der Steuer absetzbar sind. Und ein weiterer Vorteil sei, dass sich der Arbeitgeber an der Prämienzahlung beteiligt, wenn der Arbeitgeberzuschuss zur Vollversicherung nicht voll ausgeschöpft wird. Der Nettoaufwand des im Beispiel genannten 35-Jährigen läge nach Abzug des Arbeitgeberzuschusses und der Steuerersparnis bei einem Steuersatz von 30 Prozent dann nur noch bei 17,64 Euro.Wird der Kunde in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig und kündigt er deshalb die bestehende Vollversicherung, stellt die Nürnberger den BET auf ein beitragsfreies Pflegetagegeld um oder rechnet ihn auf eine Zusatzversicherung an.