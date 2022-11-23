Politt ersetzt Radisch Nürnberger meldet Vorstandswechsel
Ab Januar 2023 übernimmt Wolfram Politt das Vorstandsressort „Kundenbeziehungsmanagement und Operationales" bei der Nürnberger Versicherung. Er folgt auf Monique Radisch, die aus gesundheitlichen Gründen am Jahresende zurücktritt. Man werde die Zusammenarbeit mit Radisch „in anderer Form und Rolle fortsetzen“, heißt es von der Nürnberger.
Politt ist seit 1989 in verschiedenen Rollen im Nürnberger Konzern tätig. Derzeit ist er als Leiter Vertrieb-Partnerbetreuung aktiv.
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