Christine Kaaz wechselt von der Ergo zur Nürnberger Versicherung. Ab dem 1. Juli soll sie den Posten als Sprecherin des Vorstands für die Nürnberger Allgemeine übernehmen. Zudem soll sie ab dem 1. Januar 2025 auch Vorstandsmitglied der Nürnberger Beteiligungs-AG werden. Die 46-Jährige folgt damit auf Peter Meier (61), der zum Jahresende in den Ruhestand tritt.

Kaaz verantwortet derzeit als Underwriting-Chefin (Chief Underwriting Officer) das globale Schaden- und Unfallgeschäft der Ergo-Gruppe. In dieser Rolle leitet sie unter anderem die globale Portfolio-Steuerung, Produkt-Management, Aktuariat und Rückversicherung. Zuvor war Kaaz in verschiedenen Leitungsfunktionen im Underwriting und im operationalen Geschäft tätig, zuletzt bei den US-Versicherern American Modern und Munich Re America.

Differenzierte Tarife bei der Elementarschadenversicherung

Bei der Nürnberger will sich Kaaz nach eigenen Angaben zuerst um die Elementarschadenversicherung kümmern. „In den USA musste ich erleben, wie schnell Flutversicherung für viele Menschen unbezahlbar geworden ist“, sagt sie. Diese Gefahr sieht Kaaz für manche Regionen in Deutschland auch. „Da müssen wir einzigartige, differenzierende Lösungen bieten; zum Beispiel sollten Menschen, die in den Schutz ihrer Häuser viel investiert haben, deutlich weniger für Versicherungsschutz bezahlen als andere.“

Mit dem Eintritt von Kaaz legt Meier im Juli sein Mandat in der Nürnberger Allgemeine Versicherung nieder. Ende 2024 wird er zudem nach 43 Jahren aus dem Vorstand der Holding Nürnberger Beteiligungs-AG ausscheiden.