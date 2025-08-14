Experte und Blogger Stephan von Heymann hat Zweifel, dass der Nürnberger-Interessent VIG und seine Tochter Interrisk den gewerblichen Kompositmarkt in Deutschland gut genug kennen.

Um die krisengeschüttelte Nürnberger Versicherung, die 2024 einen Verlust von 77 Millionen Euro einfuhr, ist ein Machtkampf entbrannt: Seit Ende vergangener Woche ist bekannt, dass sich die Vienna Insurance Group (VIG) in exklusiven Übernahmegesprächen mit dem angeschlagenen Traditionsversicherer aus Franken befindet und eine Mehrheitsbeteiligung anstrebt.

VIG-Vorstandschef Hartwig Löger verspricht „Standortsicherung und Identitätserhalt für die starke Marke Nürnberger“ und will das Portfolio im deutschen Markt erweitern.

Aktivistischer Investor schießt gegen VIG

Doch gegen die Pläne formiert sich massiver Widerstand: Der aktivistische Investor 7Square fordert in einem scharfen Brief an Vorstand und Aufsichtsrat der Nürnberger das sofortige Ende der VIG-Verhandlungen. Ein Verkauf an die Wiener wäre „für die Aktionäre ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend“, argumentiert 7Square-Gründer Thomas Schweppe.

Der Investor sieht den wahren Wert der Nürnberger bei 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro - doppelt so hoch wie die aktuelle Börsenbewertung von 700 Millionen Euro.

7Square drängt auf einen transparenten Bieterprozess und verweist auf „konkrete Kenntnisse über das Interesse mehrerer strategischer Investoren“ an der gesamten Gruppe oder einzelnen Sparten. Als Alternative schlägt man den Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts an spezialisierte Investoren vor.

Unklare Konsequenzen

Parallel dürfte der geplante Verkauf der Nürnberger eine Art Kulturschock für die Belegschaft und für die Region bedeuten. Schließlich galt die Unabhängigkeit des Unternehmens als unantastbar, nachdem es im Jahr 2000 die Schlacht gegen den Übernahmeversuch durch die Versicherungskammer Bayern gewonnen hatte.

Welche Konsequenzen die Übernahme für die Belegschaft der Nürnberger haben wird, ist bislang völlig unklar. Aus dem Unternehmen selbst drang bisher nichts nach außen. Auch haben sich die Großaktionäre des Unternehmens wie Munich Re und die Versicherungskammer Bayern bisher nicht öffentlich geäußert.

Das sagt der Experte

Stephan von Heymann, @ privat

Branchenkenner und Blogger Stephan von Heymann kennt den Markt und die Stellung der beiden Unternehmen. Er sagt: „Die Vienna Insurance Group ist im deutschen Markt nur in kleinem Maßstab aktiv und kennt das hiesige Kompositgeschäft vor allem über ihre Tochter Interrisk nur begrenzt. Diese konzentriert sich stärker auf Privatkundenprodukte wie Unfall-, Privathaftpflicht-, Wohngebäude-, Hausrat- und sonstige ausgewählte Sachversicherungen, dazu etwas Lebensversicherung. Also alles andere als ein Vollsortimenter.“

Für das komplexere deutsche Gewerbegeschäft, wie es die Nürnberger betreibt, habe das österreichische Unternehmen damit zwar einen Fuß in der Tür, aber keine breite oder tiefgreifende Erfahrung. „Die VIG liefert meines Erachtens daher keinen Beweis, dass sie die Kompositsparten der Nürnberger in Deutschland erfolgreich führen oder sanieren könnte.“ Ein weiteres Problem laut von Heymann: Die Nürnberger betreibt eine große Ausschließlichkeitsorganisation, während die Interrisk in Deutschland ausschließlich Makler bedient.

„Sollte 7Square mit seiner Analyse richtig liegen, droht die Nürnberger Versicherung tatsächlich, weit unter Wert in fremde Hände zu geraten. Die VIG mag auf dem Papier ein solider Partner sein, doch der Eindruck entsteht, dass hier ein Käufer zum Zug kommt, der nicht für den höchsten Preis, sondern für die bequemsten Bedingungen ausgewählt wurde“, so der Experte.

Für die Aktionäre bedeute das die Gefahr, langfristig auf einem schlechteren Deal sitzenzubleiben, während das Management sich möglicherweise Absicherungen für die eigene Zukunft sichert. „Eine Strategie, die eher nach Selbstschutz als nach Wertmaximierung klingt – und das bei einem Unternehmen, das es sich eigentlich nicht leisten kann, noch mehr Vertrauen zu verspielen.“