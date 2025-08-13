Der aktivistische Investor 7Square drängt die Nürnberger, die Gespräche mit der Vienna Insurance Group zu beenden und konkurrierende Übernahmeangebote zu prüfen.

Die Nürnberger Versicherung prüft derzeit, ob eine Übernahme durch die österreichische Vienna Insurance Group für sie infrage kommt.

Der aktivistische Investor 7Square hat die Nürnberger Versicherung aufgefordert, sich für andere mögliche Investoren als die Vienna Insurance Group (VIG) für die Übernahme eines Mehrheitsanteils zu öffnen.

Aktivistische Investor glaubt an deutlich höheren Nürnberger-Wert

Die mögliche Akquisition durch die VIG würde den wahren Wert des Unternehmens nicht widerspiegeln, so der Investor in einem Schreiben an den Aufsichtsrat der Nürnberger-Beteiligungs-AG. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ davon berichtet.

Der Investor, deren Anteil an der Nürnberger unbekannt ist, beziffert den Wert des Versicherungsunternehmens demnach auf 119 bis 143 Euro pro Aktie – das entspräche 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro. Tatsächlich schloss der Kurs heute bei 63,80 Euro.

Kritik an schwacher Geschäftsentwicklung

Laut 7Square haben sich sowohl das Lebens- als auch das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft der Nürnberger seit „Jahren unterdurchschnittlich entwickelt“. Durch langjährige operative Fehlentwicklungen in vielen Bereichen des Versicherungsgeschäfts sei nicht nur in signifikantem Umfang Wert für die Aktionäre zerstört worden. Es drohten auch ernst zu nehmende negative Konsequenzen für Versicherungsnehmer und Arbeitnehmer.

„Wir sind überzeugt, dass ein Erwerb einer Kontrollmehrheit an der Nürnberger durch die VIG für das Unternehmen und insbesondere für die Aktionäre ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend ist“, heißt es in einem Schreiben von 7Square an den Nürnberger-Vorstandschef Harald Rosenberger. Ein Sprecher der Nürnberger wollte sich laut Medienberichten ebenso wie die VIG dazu nicht äußern.

Gefahr durch Mehrheitsbeteiligung?

Da die Nürnberger-Aktien im Scale-Segment, einem Segment für wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen, der Frankfurter Börse notieren, könnte ein Käufer einer Mehrheitsbeteiligung die übrigen Aktionäre ohne Pflichtangebot außen vor lassen. Eine solche Übernahme würde den Wert für alle verbleibenden Aktionäre dauerhaft mindern, warnt 7Square. Sie seien dem Willen und der Strategie des künftigen Mehrheitsaktionärs ausgeliefert.

Investor warnt regelrecht vor der VIG

Man halte insbesondere die VIG für einen ungeeigneten Mehrheitsgesellschafter für die Nürnberger-Beteiligung. Es sei nicht zu erwarten, dass unter einem kontrollierenden Einfluss der VIG die notwendigen einschneidenden Maßnahmen umgesetzt werden, um die Lebensversicherung und die Schaden- und Unfallversicherung auf ein zufriedenstellendes Niveau bei der Profitabilität zu führen. Die VIG habe das mit Versicherungsunternehmen im eigenen Konzern ebenfalls nicht geschafft, kritisiert 7Square.

7Square will weitere Interessenten kennen

Aus Sicht von 7Square sollten die Gespräche mit den Österreichern sofort beendet und ein Plan zur Prüfung aller strategischen Optionen bekannt gegeben werden – dies aber nicht ohne mehrheitliche Zustimmung der Aktionäre.

„Wir haben konkrete Kenntnisse über das Interesse mehrerer strategischer Investoren, die daran interessiert wären, die Lebensversicherungssparte oder die gesamte Nürnberger-Gruppe im Rahmen eines transparenten und fairen Prozesses zu erwerben“, heißt es in dem Schreiben. Die Namen nannte der potenziellen Interessenten nannte 7Square nicht. Oft genannte Kandidaten wie die Versicherungskammer Bayern und die Provinzial dementierten laut eines Berichts des „Handelsblatts“ ein konkretes Interesse.

Das Unternehmen aus Frankfurt fungiert als Anleger, der sich gezielt in Unternehmen einkauft, um dort Einfluss auf die Unternehmensführung und die Strategie zu nehmen – teilweise stellvertretend für Hedgefonds oder andere Investoren. 7Square hält eigenen Angaben zufolge auch Aktien und Kaufoptionen zum Erwerb von Aktien der Nürnberger.

Hat die VIG die Nürnberger-Vorstände auf ihrer Seite gezogen?

Die VIG und Nürnberger hatten vergangene Woche mitgeteilt, dass sie sich in einer exklusiven Due-Diligence-Phase für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung befinden. Ein möglicher Preis wurde jedoch laut mehrerer Medienberichte nicht genannt. Als eine der wenigen Versicherungsgruppen in Deutschland ist die Nürnberger Versicherung – über ihre Holding, die Nürnberger Beteiligung – börsennotiert.

Der Grund, warum man ausschließlich Gespräche mit der VIG führen wolle, seien „insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität“ der Nürnberger, hatte der Konzern am Freitag mitgeteilt. Das „Handelsblatt“ will wiederum mit Verweis auf Branchenkreise erfahren haben, dass bei der Suche nach einem Partner auch Jobgarantien – vor allem für die Vorstände – eine Rolle gespielt haben.