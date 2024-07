„Fit für die Zukunft“ nennt die Nürnberger unter Konzernchef Harald Rosenberger ihr Programm, bei dem es nach eigenen Angaben darum geht, Aktivitäten zu fokussieren und zu reduzieren, sowie Prozesse zu optimieren, um so die Kostenlücke zum Wettbewerb zu schließen. „Unsere Verwaltungs- und Abschlusskosten sind höher als bei anderen Versicherern“, sagte die Sprecherin gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. An dem Programm werde intern bereits seit einem Jahr gearbeitet. Man wolle schneller, schlanker und digitaler werden.

Die Nürnberger Versicherung will 75 Millionen Euro bis 2026 einsparen. Diesen bereits im April bekannt gewordenen Plan hat der Konzern nun final bestätigt. Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderen durch den Wegfall von 600 Vollzeitarbeitsplätzen im Innendienst. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bezeichnete eine Unternehmenssprecherin diese Zahl als eine Art Richtwert. Vor einigen Monaten war noch die Information über den Abbau von 500 Stellen durchgestochen worden, offenbar aus Mitarbeiterkreisen.

Am Kostensenkungsprogramm wird bereit seit einem Jahr gearbeitet

Verluste in der Schaden-Sparte sind stark gestiegen

Der Handlungsdruck ist unübersehbar: In der Schadenversicherung hatte die Nürnberger im vergangenen Jahr einen Verlust von 24 Millionen Euro eingefahren. Wie bei so vielen Konkurrenten ist in Folge von Sturm- und Flutereignissen und der im Zuge der Inflation drastisch gestiegenen Reparatur- und Ersatzteilpreise die Kfz-Sparte das Sorgenkind der Franken. Auch die langfristige Versorgung von Unfallopfern kostet sehr viel mehr. In der Autoversicherung standen 2023 Einnahmen von 138 Millionen Euro, Ausgaben von 178 Millionen Euro gegenüber.