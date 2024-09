Christine Kaaz, bisher Vorstandssprecherin der Nürnberger Allgemeine Versicherung, steigt in den Konzernvorstand (Nürnberger Beteiligungs-AG) des Versicherers auf. Die 46-Jährige übernimmt dort als Ressort die Schadenversicherung. Kaaz ersetzt Peter Meier, der offenbar vorzeitig nach 43 Jahren bei den Nürnbergern in den Ruhestand tritt.

Beförderung vorgezogen

Kaaz war erst zum 1. Juli Vorstandssprecherin der Nürnberger-Tochter geworden und laut des Unternehmens bereits designierte Konzernvorständin. Ursprünglich war geplant, dass sie erst zum 1. Januar zusätzlich in den Konzernvorstand aufrückt. Nun kam die Beförderung schneller. Zu den Gründen äußerte sich das Unternehmen in einer Mitteilung nicht. Die studierte Volkswirtin und Journalistin verantwortete zuvor als Chief Underwriting Officer das globale Schaden- und Unfallgeschäft der Ergo-Gruppe. In dieser Rolle leitete sie unter anderem die globale Portfolio-Steuerung, Produkt-Management, Aktuariat und Rückversicherung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Kampf gegen Verluste im Schaden- und Unfallgeschäft

Als ihre vordringlichste Aufgabe sieht Kaaz, die Nürnberger Allgemeine und das gesamte Schaden-/ Unfall-Segment des Unternehmens vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen von Klimawandel und Inflation profitabel und zukunftsfähig zu machen. Ein Hinweis auf die großen Probleme, die die Nürnberger derzeit in dieser Sparte haben. Im vergangenen Jahr einen Verlust von 24 Millionen Euro eingefahren. Erst im Juli war ein Arbeitsplatzabbau und Sparprogramm bekannt gegeben wurden. 75 Millionen Euro sollen demnach bis 2026 eingespart werden. Verwaltungs- und Abschlusskosten sind laut der Nürnberger höher als bei anderen Versicherern.

„Unser oberstes Ziel ist, die Schaden- und Unfallversicherung wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. Nur so bieten wir unseren Kunden nachhaltige finanzielle Stabilität“, sagt Kaaz.