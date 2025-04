Allein die Schaden- und Unfallsparte steckt tiefer in den roten Zahlen denn je: Hier liegt der Fehlbetrag bei minus 157,4 Millionen Euro. Hauptursachen seien insbesondere die stark gestiegenen Schadenaufwendungen aufgrund von Inflation und Großschäden, die Abwicklung von Vorjahresschäden sowie vorgenommene Reservestärkungen. In Folge der Krise soll die Dividende nur 0,14 Euro statt bisher 3,50 Euro je Stückaktie betragen.

Bis 2027 schwarze Null im Schadengeschäft

Der Vorstandsvorsitzende Harald Rosenberger sagt: „Wir setzen alles daran, schnellstmöglich wieder profitabel zu werden, und die Aktionäre wieder angemessen am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen. Die Herausforderungen in der Schadenversicherung gehen wir entschlossen und mit effektiven Maßnahmen an. Unser Fokus liegt auf Ertrag. 2025 erwarten wir für den Konzern ein Jahresergebnis in der Größenordnung von 40 Millionen Euro.“

Dabei erwartet er für die Schadensparte ein gegenüber 2024 „deutlich verbessertes, aber weiter negatives Segmentergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich“. Ziel sei, 2027 eine schwarze Null in der Schaden-/Unfallversicherung zu erreichen.