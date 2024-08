DAS INVESTMENT: Was ist der Grund für die Rücknahme der Ergebnisprognose?

Jürgen Voß: Die Themen, die unser Ergebnis belasten, sind hartnäckig. Wir verzeichnen eine Häufung von Elementar- und Großschäden. In der Kfz-Versicherung explodieren zusätzlich die Kosten: Die Inflation hat die Ersatzteilkosten vervielfacht, die Stundensätze in den Werkstätten sind im gleichen Zug massiv gestiegen. Das trifft die gesamte Branche. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat den Kfz-Versicherern bereits im April für dieses Jahr enorme Verluste prophezeit – trotz der zum Teil deutlich zweistelligen Prämienerhöhungen – landauf, landab. Hier bedarf es eines noch aktiveren Umsteuerns.

Woher kommen die Schäden außerhalb der Kfz-Versicherung konkret?

Voß: Mehrere schwere Unwetterereignisse, vor allem im Juni in Süddeutschland, haben uns in der Gebäudeversicherung massiv getroffen. Allein aus Elementarereignissen sind uns in diesem Jahr Schäden von insgesamt rund 27 Millionen Euro entstanden. Und schließlich hatten wir einzelne Großschäden, unter anderem mehrere Großbrände bei Autohäusern, zu verbuchen. Unseren Kunden in Notsituationen beizustehen, ist unsere vornehmliche Aufgabe, und Schwankungen bei den Schäden gehören zum Geschäft. In der Personenversicherung und auch bei den Bankdienstleistungen verläuft das sehr erfolgreich und über unseren Erwartungen. Das kann die Summe der Belastungen aus der Schadenversicherung aber nicht ausgleichen.

Was tun Sie in der Schadenversicherung zur Verbesserung der Situation?

Voß: Wir steuern seit mehreren Monaten im Rahmen eines Profitabilitätsprogramms mit einem Bündel von Maßnahmen aktiv dagegen. Zunächst müssen wir unsere Risikoeinschätzung der aktuellen Trends verbessern. Dank Daten und Datenanalyse auf Basis künstlicher Intelligenz ist es möglich, zeitnaher und genauer zu prognostizieren und Entwicklungen schneller und konsequenter in die Preisfindung und Deckungsprüfung zu integrieren. Zum Zweiten werden wir die durch Elementar- und Großschäden verursachte Volatilität unseres Ergebnisses reduzieren, sei es durch das Teilen von Risiken mit anderen Versicherern oder über Rückversicherung. Und schließlich trennen wir uns konsequent von nicht profitablem Geschäft. Am Ende wird unsere verbesserte Risikoeinschätzung auch die Resilienz unserer Kunden stärken, weil sie passgenaueren Schutz für ihre individuelle Risikosituation bekommen.

Was heißt das für die diesjährige Ergebnisprognose?

Voß: Wie gesagt: Die Themen sind hartnäckig, das heißt, es braucht Zeit, bis die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, positive Wirkung in der Bilanz zeigen. Für dieses Jahr rechnen wir auf Konzernebene mit einem ausgeglichenen Ergebnis, zumal wir auch Rückstellungen für unser Effizienzprogramm „Fit für die Zukunft“ zu berücksichtigen haben.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Welche Rolle spielt „Fit für die Zukunft“ in diesem Zusammenhang?

Voß: „Fit für die Zukunft“ haben wir vor einem Jahr unabhängig von den Entwicklungen in der Schadenversicherung gestartet, weil unsere Kostenquoten in allen Sparten zu hoch sind. Wir betreiben hier Prävention für unser Unternehmen, insbesondere für unsere Wettbewerbsfähigkeit, und werden 75 Millionen Euro bis zum Jahr 2026 einsparen. Jeder Euro, den wir bei den Kosten sparen, ist in der Schadenversicherung ein entsprechend positiver Beitrag zum Jahresergebnis.

Welche Auswirkungen hat die Situation in der Schadenversicherung auf die Finanzstärke der Nürnberger?

Voß: Unserer Finanzstärke tut das keinen Abbruch. Die Probleme kommen aus einer Sparte und sind dort klar adressiert. Unsere Solvenzquote ist weiterhin hervorragend und übertrifft das Geforderte bei Weitem. Da muss sich niemand Sorgen machen – weder die Kunden noch die Mitarbeiter oder Aktionäre. Wir sind und bleiben verlässlich.

Über den Interviewten:

Jürgen Voß ist Finanzvorstand des Versicherungskonzerns Nürnberger, den die Analysten der Ratingagentur Fitch im Juli erneut mit der Note A+ bewertet haben. Das Emittentenausfall-Rating der Nürnberger Beteiligungs-AG ist mit A bestätigt worden. Fitch bewertet den Ausblick aller Ratings als stabil und bescheinigt dem Versicherer eine führende Marktposition in der Berufsunfähigkeitsversicherung und fondsgebundenen Lebensversicherung. Das Unternehmen gehöre jeweils zu den fünf größten Anbietern dieser Produkte im deutschen Markt. Die Ratingagentur mit Firmensitzen in New York und London erwartet, dass die Nürnberger auch 2024 ein „starkes Neugeschäft“ verzeichnen und ihre bisherige Marktposition behalten wird.

Das Unternehmen ergreift nach eigenen Angaben derzeit einen umfassenden Maßnahmenkatalog zur Zukunftssicherung des Versicherers. Das Programm „Fit für die Zukunft“ legt den Fokus auf wirtschaftliche Aktivitäten und eine bessere Stellung im Wettbewerb sowie höhere Effizienz und dauerhaft gesenkte Kosten. Weitere Instrumente sollen Fachkräfte an den Konzern binden. Gleichzeitig will die Nürnberger nach eigenen Angaben „mit einem Bündel von Instrumenten die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze um rund 600 verringern“. Konkret heißt es hierzu: „Um die Zahl der Mitarbeitenden mit Blick auf anstehende Renteneintritte bis 2030 auszubalancieren, werden zur Überbrückung unter anderem Teilzeitlösungen gefördert.“