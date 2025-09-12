Die Nürnberger Versicherung stellt ihre Risikoleben- sowie die Krebsversicherung ein und vermittelt künftig Produkte der Hannoverschen.

Die Nürnberger stellt das Neugeschäft bei ihrer Risiko-Lebensversicherung ein.

Die Nürnberger Versicherungsgruppe beendet zum 1. Oktober den Vertrieb ihrer eigenen Risikolebensversicherungen sowie der Krebsversicherung. Grund für diese Entscheidung sollen enttäuschende Geschäftsergebnisse in diesem Segment während der vergangenen Jahre sein. Um den rund 500 Generalagenten der Ausschließlichkeitsorganisation (AO) weiterhin entsprechende Produkte anzubieten, schloss die Nürnberger eine Kooperationsvereinbarung mit der Hannoversche Lebensversicherung.

Bei den Produkten, die aus dem Vertrieb genommen werden, handelt es sich um die digitalen Lebensversicherungstarife der Nürnberger. Diese wurden im Jahr 2020 eingeführt und umfassen rund 7.000 Verträge. Bisher betreute die Konzerntochter Evo-X diese Policen. Ab Oktober übernimmt der Bereich Operations der Nürnberger Lebensversicherung die Bestandsverwaltung.

Dramatische Geschäftszahlen treiben Veränderungen voran

Die Produkteinstellung folgt einer schwierigen Konzernlage. Die Nürnberger Versicherung fuhr 2024 einen Rekordverlust von 77 Millionen Euro ein – ein dramatischer Rückgang gegenüber dem Vorjahresgewinn von 42,8 Millionen Euro. Besonders problematisch entwickelte sich die Schaden- und Unfallsparte mit einem Defizit von 157,4 Millionen Euro. Inflation, Großschäden und notwendige Reservestärkungen verursachten diese roten Zahlen.

Trotz des Konzernverlustes steigerte das Unternehmen die gebuchten Bruttobeiträge um 3,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Von dem angestrebten Sparziel von 75 Millionen Euro bis 2026 fixierte die Nürnberger bereits rund 80 Prozent, was den Ernst der Sanierungsbemühungen verdeutlicht. Diese Maßnahmen umfassen auch den Abbau von 600 Vollzeitstellen.

Vienna Insurance Group drängt auf Übernahme

Angesichts der angespannten Finanzlage kündigte der Nürnberger-Vorstand bereits auf der Hauptversammlung im Mai an, die Unabhängigkeitsstrategie einer „ergebnisoffenen Prüfung“ zu unterziehen. Diese Ankündigung führte zu konkreten Übernahmeverhandlungen mit mehreren Interessenten.

Im August wählte die Nürnberger die Vienna Insurance Group (VIG) als bevorzugten Kandidaten für eine Mehrheitsbeteiligung aus. Die österreichische VIG, eine der führenden Versicherungsgruppen in Zentral- und Osteuropa, strebt den Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung von über 50 Prozent an. Die Nürnberger begründete diese Entscheidung mit den strategischen Optionen, finanziellen Konditionen sowie VIG-Zusagen zur Standortsicherung und zum Erhalt der Nürnberger Markenidentität.

Massiver Widerstand gegen VIG-Pläne

Gegen die Übernahmepläne formiert sich jedoch massiver Widerstand: Der aktivistische Investor 7 Square forderte in einem scharfen Brief das sofortige Ende der VIG-Verhandlungen. Ein Verkauf an die Wiener wäre „für die Aktionäre ausgesprochen nachteilig und wertzerstörend“, argumentiert der Investor. 7 Square bewertet die Nürnberger mit 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro – deutlich über der aktuellen Börsenbewertung von rund 700 Millionen Euro.

Auch Branchenexperten äußern Zweifel an der VIG-Eignung: Die Österreicher agieren im deutschen Markt nur begrenzt und kennen das hiesige Kompositgeschäft hauptsächlich über ihre Tochter Interrisk, die sich jedoch primär auf Privatkundenprodukten konzentriert. Für das komplexere deutsche Gewerbegeschäft der Nürnberger fehle entsprechende Erfahrung.

Aktionärsstruktur und Marktbewertung

Die Nürnberger gehört zu den wenigen börsennotierten Versicherungsgruppen Deutschlands. Die größten Aktionäre sind die Neue Seba Beteiligungsgesellschaft (20,79 Prozent), die Munich Re (19,1 Prozent), die Versicherungskammer Bayern (16,26 Prozent) und die japanische Daido Life Insurance Company (knapp 15 Prozent). Nach Bekanntwerden der VIG-Gespräche stieg die Aktie um über 13 Prozent.

Eine endgültige Entscheidung über die mögliche VIG-Beteiligung erwarten die Beteiligten für das vierte Quartal 2025. Vorstandschef Harald Rosenberger prognostiziert für 2025 ein positives Konzernergebnis von 40 Millionen Euro, während die defizitäre Schadenversicherung erst 2027 wieder schwarze Zahlen schreiben soll.