Schon im April war bekannt geworden, dass die Franken im Geschäftsjahr 2024 einen Verlust in Höhe von 77 Millionen Euro eingefahren hatten. So verwundert es nicht, dass die Anteilseigner viele Fragen bei der diesjährigen Hauptversammlung hatten. Die konkrete Aktionärs-Frage zur Unabhängigkeit bewirkte sogar, dass die Veranstaltung für 90 Minuten unterbrochen werden musste. Der Grund dafür ist aber eher juristischer Natur, wie ein Sprecher der Nürnberger gegenüber unserer Redaktion erklärt.

Weiter heißt es, dass solche Mitteilungen an die Bafin sowie an die Börsen übermittelt, und im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

In einer Mitteilung an die Belegschaft schrieb die Nürnberger dazu: „Während Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit gerade allerorten vertrauliche Gespräche zum Beispiel zu möglichen Kooperationen führen und das nicht veröffentlichen müssen, sind wir als Aktiengesellschaft dazu verpflichtet, den gesamten Kapitalmarkt zu informieren, sobald wir Überlegungen anstellen, die eine Veränderung unserer Strategie bedeuten könnten. Bevor eine Information dazu einer Teilgruppe, in diesem Fall den Teilnehmern unserer Hauptversammlung, bekannt wird, müssen wir eine Ad-hoc-Meldung veröffentlichen“.

Verunsicherte Mitarbeiter?

Bemerkenswert: In dieser Mitteilung findet sich eine weitere, durchaus konkretere Aussage, als in der Ad-hoc-Mitteilung: „Der Vorstand hat die Pflicht, die Strategie des Unternehmens regelmäßig für dessen Sicherheit und Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Unsere Ergebnissituation, die sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses niederschlägt, birgt das Risiko eines Aktionärswechsels oder kann Kooperationsnotwendigkeiten mit sich bringen.“

„Procontra“ berichtet derweil mit Bezug auf Mitarbeiterkreise, dass bei der Belegschaft des fränkischen Versicherers „eine gewisse Unsicherheit“ herrschen soll. Manche würden sich demnach erinnert fühlen an den erfolglosen Versuch der Versicherungskammer Bayern aus den Jahren 1999 und 2000, einen Mehrheitsanteil an der Nürnberger zu erlangen. Auch danach gab es immer wieder Übernahmegerüchte, passiert ist indes bis heute nichts.

Kleinteilige Eigentümerstruktur

Die Versicherungskammer gehört mit 16,26 Prozent bereits zu den größten Aktionären. Davor liegen noch mit einem Anteil von 20,79 Prozent die Neue Seba Beteiligungsgesellschaft und die Münchener Rück (19,1 Prozent). Die mit 14,99 Prozent beteiligte japanische Daido Life Insurance Company gehört zu einem Konsortium, das jüngst bei der Run-off-Plattform Viridium einstieg.

Aus Sicht des Sprechers der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Gerhard Jäger, sind offenbar genau diese Unternehmen die ersten potenziellen Interessenten. Gegenüber „Procontra“ sagte er: „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass bereits Gespräche mit anderen Gesellschaften, insbesondere mit den bereits beteiligten Versicherern, geführt werden.“ Diese befänden sich aber allenfalls in einem sehr frühen Stadium.

Warum eine Fusion Sinn machen könnte

Jäger glaubt laut des Berichts zwar, dass die Nürnberger ihre derzeitigen Probleme mit der Schadenversicherung selbst in den Griff bekommen wird. Dazu seien aus seiner Sicht tiefgreifende Maßnahmen und Reserveverstärkungen vorgenommen worden. Allerdings stünde die Nürnberger als relativ kleines selbstständiges Versicherungsunternehmen kostenseitig vor noch deutlich größeren Herausforderungen durch eine notwendige IT-Modernisierung und die allgemeine Regulatorik.

„Unter dem Dach eines großen Versicherers wären diese Aufgaben und Probleme leichter lösbar. Dies könnte zu einem Umdenken bei Aufsichtsrat und Vorstand geführt haben“, so Jäger.

Rosenberger sieht Sanierung auf erfolgreichem Weg

Harald Rosenberger @ Nürnberger Versicherung

Der Vorstandsvorsitzende Harald Rosenberger ist derweil bemüht, den eingeschlagenen Sanierungskurs als Erfolg zu verkaufen. Nach seiner Darstellung auf der Hauptversammlung vergangene Woche macht der Umbau der Nürnberger zu einem sogenannten Präventionsversicherer „spürbare Fortschritte“.

Von dem Einsparziel von 75 Millionen Euro bis 2026 seien bereits 65 Millionen Euro „fest definiert“. Auch liege die in den Vorjahren negative Schaden-Kosten-Quote in der Kfz-Sparte im ersten Quartal 2025 wieder unter 100 Prozent. Die aktuell defizitäre Schadenversicherung soll aber erst 2027 wieder schwarze Zahlen schreiben. Für den Konzern erwartet Rosenberger 2025 ein positives Ergebnis von 40 Millionen Euro.

Die Aktionäre scheinen mit diesen Perspektiven zufrieden, denn sie erteilten dem Vorstand mit rund 99 Prozent Entlastung. Es dürfte ohnehin nur besser werden können, denn die Dividende für das Jahr 2024 sank auf nur noch 14 Cent, im Vorjahr waren es noch 3,50 Euro. Immerhin stieg der Börsenkurs der Holding nach einem langjährigen Tiefststand im April von 39,50 Euro mittlerweile auf wieder rund 50 Euro.

Das sagt der Experte:

Stephan von Heymann, @ privat

Branchenkenner und Blogger Stephan von Heymann schreibt zur Entwicklung bei der Nürnberger: Die strategischen Pläne in Sachen Präventionsversicherer wirken auf dem Papier durchdacht und ambitioniert. Doch in der Praxis zeichnet sich bereits ab, dass der Umbau nicht ohne Reibungsverluste verläuft. Primär die großflächige Sanierung der Wohngebäudebestände und damit verbundene Vertragskündigungen haben Spuren hinterlassen. In der Vermittlerschaft sind erste Reputationsverluste spürbar, die sich in wachsender Zurückhaltung bei der Zusammenarbeit mit der Nürnberger zeigen. Ob es gelingt, das Vertrauen der Vertriebspartner mittelfristig zurückzugewinnen und die notwendigen Neugeschäftsergebnisse zu erzielen, bleibt offen.

Bei den neuesten Übernahmegerüchten fehlt es mir an gesicherten Informationen. Dennoch erinnern wir uns, dass in jüngster Zeit derartige Gerüchte bei anderen Marktteilnehmern über Monate hinweg als haltlos zurückgewiesen wurden und sich letztlich doch als zutreffend erwiesen haben. Das beste Beispiel dafür dürfte wohl die Fusion von Helvetia und Baloise sein. Im Zuge dessen hatte damals auch die Zurich Interesse bekundet, jedoch nur, wenn der Konkurrent tatsächlich zum Verkauf stünde. Dies zeigt deutlich: Die Zurich möchte wachsen. Ob dort jedoch Interesse am Kauf der Nürnberger vorhanden wäre, ist unklar.