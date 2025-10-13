Die VIG bietet den Anteilseignern der Nürnberger 115 Euro pro Aktie. Doch der Verkaufsprozess und eine mögliche einseitige Bevorzugung der Österreicher sorgen weiter für Kritik.

Das Kaufangebot der Vienna Insurance Group hat den Aktienkauf der Nürnberger Versicherung in die Höhe schnellen lassen.

Im Zuge der geplanten Übernahme der Nürnberger Versicherung durch die Vienna Insurance Group (VIG) ist erstmals ein Kaufpreis genannt worden. Der österreichische Versicherungskonzern habe unverbindlich 115 Euro je Aktie für eine „kontrollierende Mehrheitsbeteiligung“ in Aussicht gestellt, teilte die Muttergesellschaft Nürnberger Beteiligungs-AG am Montag in einer Pflichtmitteilung an seine Investoren mit. Nach Medienangaben beläuft sich der Gesamtkaufpreis damit auf 1,3 Milliarden Euro.

Drastischer Kuranstieg der Nürnberger-Aktie

Hintergrund der Bekanntgabe des aktuellen Standes des Investorenprozesses ist laut Nürnberger der starke Kursanstieg der Aktie, die am Montag schon um 14 Prozent auf 86 Euro gestiegen war. Nach Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung schoss sie auf 105,50 Euro und lag damit 40 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. In den vergangenen zwölf Monaten schwankte der Kurs ohne große Ausschläge zwischen etwa 40 und etwa 65 Euro.

Angeblich noch keine Entscheidung von Nürnberger-Seite gefallen

Die Nürnberger habe der VIG in diesem Zusammenhang gestattet, Gespräche mit Großaktionären zu führen. Gleichzeitig prüfe der Vorstand der Nürnberger im Rahmen seiner Pflichten unberührt der befristeten Exklusivitätsvereinbarung mit der VIG auch relevante Angebote anderer Interessenten.

Ob es zu einem öffentlichen Angebot und einer Beteiligung der Österreicher an der Nürnberger kommen wird, sei derzeit aber weiterhin offen. „Insbesondere ist noch keine abschließende Entscheidung des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats über die Transaktion oder den Abschluss einer möglichen Zusammenschlussvereinbarung mit der VIG getroffen worden“, heißt es in der Mitteilung.

Entscheidend dürfte für den weiteren Prozess nun die Haltung der Großaktionäre sein. Die Münchener Rück hält 19,1 Prozent der Anteile, gefolgt von der Neue Seba Beteiligungsgesellschaft (18,8 Prozent), der Versicherungskammer Bayern (16,3 Prozent) und der japanischen Daido Life (15,0 Prozent). Die Versicherungskammer hatte laut eines aktuellen Berichts des „Handelsblatt“, mit Verweis auf Insider zufolge selbst Interesse an einer Übernahme des angeschlagenen Versicherers angemeldet.

Eigenständigkeit nicht mehr aufrechtzuerhalten

Anfang August hatte der Vorstand in Nürnberg beschlossen, exklusive Gespräche mit der VIG zu führen. Der Vorstand begründete seine Entscheidung für die Wiener mit den Interessen des Unternehmens und der Belegschaft und führte „die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger“ an.

Pläne, sich für eine Übernahme zu öffnen, waren bereits im Mai des Jahres bekannt geworden, obwohl den Franken ihre Eigenständigkeit traditionell immer sehr wichtig war. Daran änderten auch der harte Sanierungskurs und verbesserte Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2025 nichts.

Zwischenzeitlich soll die sogenannte Due-Diligence-Prüfung, bei der sich die Beteiligten gegenseitig in die Bücher schauen, um Bilanzen, Jahresabschlüsse und die finanzielle Stabilität zu überprüfen, bereits abgeschlossen sein. Doch jenseits des formalen Prozesses laufen im Hintergrund aber offenbar seit Wochen Diskussionen, i

Aktionärsvertreter glauben an viel höheren möglichen Verkaufspreis

In der Kritik stehen dabei der Verkaufsprozess und der Rolle von Nürnberger-Chef Harald Rosenberger. So berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) vergangene Woche von Vorwürfen von Anteilseignern an dem 48-jährigen Vorstandsvorsitzenden.

Sie werfen ihm laut des Berichts vor, Aktionärsinteressen grob zu missachten, weil er mit VIG einen Verkaufspartner anstrebt, der vom größten Anteilseigner Munich Re und dem von ihm geleiteten Vorstand bevorzugt wird, aber nicht den besten Preis für alle Aktionäre erzielen dürfe.

Angeblich verhandele Rosenberger ausschließlich mit der VIG. Dies stünde im Widerspruch zur heutigen Ad-hoc-Mitteilung der Muttergesellschaft der Nürnbeger. Laut des Medienberichts ist zu erwarten, dass Rosenberger den Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen wird. Zudem sei es wahrscheinlich, dass die meisten Anteilseigner zu einem Preis von mehr als 100 Euro verkaufen würden.

Dennoch herrsche bei einer Reihe von Aktionären „trotz des substanziellen Aufschlags auf den aktuellen Kurs große Unzufriedenheit“. Sie glaubten, dass andere Versicherer viel mehr geboten hätten, aber gar nicht erst gefragt wurden. Von bis zu 200 Euro pro Aktie sei dabei die Rede.

„Bei einer Auktion wäre ein deutlich höherer Preis sicher möglich“, zitiert der Bericht Thomas Schweppe, Chef des Investmenthauses 7 Square. Der aktivistische Investor hatte direkt nach Bekanntgabe der VIG-Verhandlungen als erstes öffentlich Kritik geübt.

Nürnberger für viele Versicherer attraktives Übernahmeziel

Aufgrund seiner Größe, mit 3,7 Milliarden Euro Umsatz und knapp 4000 Beschäftigten, Angeboten für den Bestand des Lebensversicherers des Unternehmens von mehr als 800 Millionen Euro und der Rechtsform als Aktiengesellschaft, sei die Nürnberger ein höchst attraktives Übernahmeziel.

Die „SZ“ spekuliert, dass vor allem Konzerne, die bereits in Deutschland tätig sind und ihren Marktanteil mit der Übernahme auf einen Schlag ausbauen würden, Interesse haben müssten. Infrage kämen Marktschwergewichte wie Axa, Generali, R+V oder Zurich, wie Branchenkenner laut „SZ“ glauben.

Doch während diese Unternehmen angeblich schon deshalb keine Chance haben, weil mit ihnen nicht gesprochen wird, waren der Finanzdienstleistungskonzern Mapfre aus Spanien und die Versicherungskammer Bayern wohl kurzzeitig im Spiel. Die VKB hätte laut Medienbericht sehr gerne die Nürnberger übernommen, wie sie es im Jahr 2001 schon einmal versucht hatte. Wohl auch deswegen, weil ein Verkauf nach Österreich den Finanzplatz Bayern nicht gestärkt hätte. Doch am jetzigen Vorgehen des Vorstands habe die VKB aber vor allem die mangelnde Transparenz gestört.

Schweppe vermutet, dass die Munich Re mit ihrer Tochter Ergo als größter Aktionär im Hintergrund die Fäden zieht. Wenn ein bedeutender Rivale die Nürnberger übernehmen würde, würde das den Konkurrenzdruck auf die Ergo erhöhen. Diese Gefahr bestünde bei der VIG nicht. Sie ist in Deutschland bisher nur über Ihre kleine Tochter Interrisk aktiv.

Interessenkonflikt bei Harald Rosenberger?

Pikant ist, dass Rosenberger von 2004 bis 2017 im Management der Munich Re tätig war. Der Nürnberger-Vorstandsvositzende könnte laut „SZ“ darüber hinaus eigene Gründe für das Festhalten an der VIG als einzigem Anbieter haben. So dürfte er im Falle eines Kaufs als VIG-Deutschlandchef wohl faktisch im Amt bleiben. „Käme dagegen ein großer Anbieter zum Zuge, würde dieser wahrscheinlich Bereiche zusammenlegen und nicht unbedingt den jetzigen Vorstand im Amt lassen“, heißt es in dem Artikel.

Ein Insider glaubt laut „SZ“-Bericht, dass Rosenberger und die Vorstände ein gewaltiges Haftungsrisiko eingehen. Aktionäre könnten demnach von Vorstand und Aufsichtsrat Schadenersatz verlangen, wenn sie der Ansicht sind, dass die Gruppe zu billig abgegeben und der Verkaufsprozess nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde.