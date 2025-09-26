Nürnberger verteilt Ressorts in verkleinertem Vorstnd neu
Während im Hintergrund die Diskussion über die Zukunft der kriselnden Nürnberger Versicherung läuft, baut das Unternehmen die Zuständigkeiten in seinem Vorstand kräftig um. Die Änderungen beschloss der Aufsichtsrat der Nürnberger Beteiligungs-AG Ende dieser Woche.
Die veränderte Ressortverteilung steht im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Finanzvorstand Jürgen Voß sowie IT-Vorstand Thomas Reimer. Insgesamt verkleinert sich das Spitzengremium des fränkischen Traditionsversicherers damit von sieben auf sechs Köpfe.
Ott bekleidet neu geschaffenen, größeren Vorstandsposten
Der bereits zum 1. Oktober berufene neue Vorstand Peter Ott wird zum 15. November die neu geschaffene Stelle eines Vorstands für Finanzen und Risiken (CFRO) übernehmen. Dies beinhaltet die Verantwortung über die Bereiche Finanzen, Controlling und Risikomanagement. Zudem fällt auch der Bereich Bankdienstleistungen in seinen Ressortzuschnitt.
„Mit der Einführung der Funktion eines CFRO stellen wir sicher, dass die wertorientierte Steuerung des Geschäfts der Nürnberger über alle Unternehmensebenen hinweg konsequent umgesetzt wird“, sagt Marion Ebentheuer, Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Weitere Änderungen der Ressortzusvchnitte
Wolfram Politt soll mit dem Ausscheiden von Reimer zum 1. März 2026 zusätzlich zur Leitung des Bereichs Operations auch die IT verantworten. Reimer habe Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Die Zusammenführung von IT und Operations soll nach Unternehmensangaben die Automatisierung der Geschäftsprozesse und Modernisierung der Systeme weiter beschleunigen.
Der Bereich Kapitalanlagen und die damit einhergehende Ergebnisverantwortung wird künftig dem Ressort Personenversicherung (Leben- und Krankenversicherung) von Katja Briones-Schulz zugeordnet. Es sei im Interesse einer transparenten Unternehmenssteuerung folgerichtig, den Bereich Kapitalanlagen als integralen Bestandteil des Geschäftsmodells mit der zugehörigen Ergebnisverantwortung aus dem CFRO-Ressort herauszulösen und dem Ressort Personenversicherung zuzuordnen, wie Ebentheuer erklärt.
Die Verantwortung für Investor Relations, bislang im Ressort des scheidenden Voß angesiedelt, wechselt in das Ressort von Vorstandschef Harald Rosenberger. Nur die Ressorts von Christine Kaaz (Schaden- und Unfallversicherung) sowie Andreas Politycki (Vertrieb und Marketing) bleiben unverändert.