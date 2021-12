Leipziger Versicherungsprofessor 9 von 10 Insurtechs werden verschwinden - aber ihre Ideen bleiben

Nur die wenigsten Online-Versicherer, sogenannte Insurtechs, werden die kommenden Jahre überstehen, erklärte Fred Wagner, Professor am Institut für Versicherungslehre an der Universität Leipzig, auf dem Nordbayerischen Versicherungstag 2016 in Nürnberg.