Banken wollen beim Altersvorsorgedepot nicht auf automatisierte Anlagevorschläge setzen, zeigt eine Umfrage der DWP Bank. Die Kernergebnisse der Umfrage unter Banken-Entscheidern.

Mit dem AVD sehen viele Banken eine Chance, ihren Wertpapier-Kundenbestand zu verjüngen.

Wer ab Januar zum Altersvorsorgedepot (AVD) beraten werden möchte, wird dafür vermutlich mit einem Menschen sprechen. Einen Algorithmus, der ihm die passende Anlage zusammenstellt, dürfte er dagegen vergeblich suchen. Keines der 88 Institute, die die DWP Bank gemeinsam mit ihrer Tochter Lemon Markets (Eigenschreibweise: lemon.markets) im Sommer befragt hat, plant Robo-Advisory oder andere automatisierte Anlageempfehlungen.

Auf digitale Wege verzichten die Häuser deshalb nicht. 76 Prozent wollen den Abschluss online oder per App ermöglichen, 84 Prozent in der Filiale. Wer digital abschließt, erhält im Gegensatz zu Robo-Advisor-Angeboten keine automatisiert zugeschnittene Anlageempfehlung, sondern entscheidet selbst oder holt sich bei Bedarf einen Berater dazu: 58 Prozent der Institute bauen eine Self-Service-Strecke ohne Beratung auf, 47 Prozent ein Hybridmodell mit Beratung auf Wunsch. Daneben setzen 82 Prozent weiterhin auf das klassische Beratungsgespräch vor Ort.

Die Banken rechnen damit, dass ihre Kunden vieles zu der neuen Altersvorsorge wissen wollen. 81 Prozent erwarten einen hohen oder sehr hohen Beratungsbedarf. Die größte Hürde vor dem Start sehen sie deshalb im eigenen Haus: 70 Prozent nennen die Schulung der eigenen Beschäftigten als größte Herausforderung, noch vor der knappen Zeit bis zum Start (62 Prozent) oder der technischen Anbindung (33 Prozent).

Preis gibt nicht den Ausschlag

Das AVD soll es in zwei Varianten geben: als Standarddepot mit eng gestecktem Anlagerahmen und einer Kostenobergrenze von 1 Prozent Effektivkosten pro Jahr. Beim individuellen AVD hingegen gibt es keinen Kostendeckel. Unterbieten wollen sich die Banken bei der Preisgestaltung trotzdem kaum. Nur 7 Prozent wollen sich laut der Umfrage als Preisführer positionieren.

Insgesamt wollen sich 40 Prozent der befragten Banken bei ihren AVD-Angeboten an ihrem heutigen Depotangebot orientieren. Gut die Hälfte hat sich allerdings auch noch nicht festgelegt. Gewinnen werden aus Sicht der Institute vor allem solche Anbieter, die ein einfaches Produkt anbieten (29 Prozent), die staatliche Förderung gut nutzen (24 Prozent) und kompetent beraten (18 Prozent). Niedrige Kosten allein halten dagegen nur 9 Prozent für den wichtigsten Erfolgsfaktor.

„Der Preis wird zum Hygienefaktor. Wer deutlich über dem Markt liegt, wird es schwer haben. Über den Preis allein wird aber kaum jemand gewinnen“, fasst es Max Linden, Gründer und Chef von Lemon Markets, zusammen.

Auch beim Standarddepot wollen die Häuser laut der Umfrage nicht in erster Linie auf die Marge schauen. 52 Prozent können noch nicht beurteilen, ob sich das Produkt für sie rechnet, 28 Prozent halten es sogar für kaum wirtschaftlich. Den größten Nutzen sehen die Institute vielmehr darin, dass sie über das AVD ihre Kunden halten können (84 Prozent).

Jüngere Kunden im Visier

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Die Häuser wollen mit dem AVD aber nicht nur ihre bisherige Kundschaft ansprechen, sondern auch neue und vor allem jüngere Kunden hinzugewinnen: 84 Prozent zielen mit dem AVD auf Familien ab, 78 Prozent auf Berufseinsteiger. Das wäre ein deutlicher Wandel, denn aktuell dominieren bei 65 Prozent der Institute die 50- bis 64-Jährigen den Depotbestand. Unter 30-Jährige hingegen sind nur bei einem Prozent der Institute die Kernklientel.

Zu der allgemeinen Verjüngungsstrategie bei den Depotkunden passt, dass sich 73 Prozent der Befragten gleichzeitig auch bei der Frühstartrente - also mit Depots für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren - positionieren wollen.

Entgehen lassen will sich das Geschäft mit dem kommenden AVD kaum ein Institut: 90 Prozent der befragten Banken planen demnach ein eigenes AVD-Angebot, 82 Prozent wollen bereits zum Start am 1. Januar 2027 dabei sein. Der Grund: 81 Prozent rechnen damit, dass die Marktanteile beim AVD spätestens 2030 verteilt sein werden. Wer spät einsteigt, dürfte daher schlechte Chancen haben.

Über die DWP Bank und die Umfrage

Die DWP Bank wickelt für rund 1.000 Banken und Sparkassen in Deutschland das Wertpapiergeschäft ab und betreut nach eigenen Angaben etwa 5,4 Millionen Depots.

Für die Umfrage wurden vom 9. Juli bis 7. August 2026 Entscheider aus dem Wertpapiergeschäft von 88 Banken und Finanzdienstleistern online befragt, überwiegend auf Vorstands- und Bereichsleiterebene.