Beiträge auf Rekordniveau Nur 12 Prozent wechseln die Krankenkasse

Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung erreichten zum 1. Januar einen neuen Rekord. Trotzdem ist die Wechselbereitschaft der gesetzlich Versicherten in Deutschland bisher gering. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Vergleichsportals Check24.

Trotz steigender Prämien wechseln nur wenige Menschen ihre Krankenversicherung. Laut einer Umfrage des Vergleichsportals Check24 sagen nur 12 Prozent, kürzlich ihre Krankenversicherung gewechselt zu haben oder dies in absehbarer Zeit zu planen.

Ältere Menschen besonders wechselunwillig

Die Umfrage ergab, dass Menschen im Alter von 35 bis 44 Jahren am ehesten ihre Krankenversicherung wechseln würden. Hier sind es 22 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen beträgt der Anteil 20 Prozent. Die Wechselbereitschaft nimmt mit zunehmendem Alter ab: In der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre sind es noch 13 Prozent, bei über 55-Jährigen nur 4 Prozent.

Immerhin mehr als jeder Fünfte aus der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen hat kürzlich die Krankenkasse gewechselt oder hat es zeitnah vor. © Check24

Ein Grund dafür könnte sein, dass Krankenversicherungsunternehmen nicht mehr schriftlich über Prämienanstiege informieren müssen, wie Daniel Güssow von Check24 vermutet. Die entsprechende Informationspflicht ist bis Ende Juni 2023 ausgesetzt. Das Sonderkündigungsrecht bei Erhöhungen bleibt jedoch bestehen. Laut dem Vergleichsportal sind 46,8 Millionen der etwa 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland von Prämienerhöhungen betroffen.

Auch die Stiftung Warentest rät dazu, die Leistungen und das Beitragsniveau der Krankenversicherungen im Blick zu behalten. Der Wechsel zu einer günstigeren Krankenversicherung ist in der Regel einfach: Nachdem ein Antrag bei der neuen Versicherung gestellt wurde, übernimmt diese die Kündigung bei der alten Versicherung. Anschließend muss nur noch der Arbeitgeber informiert werden. Allerdings sollten Versicherte nicht nur auf den Beitragssatz achten, sondern auch auf das jeweilige Leistungsangebot, betont die Stiftung Warentest.