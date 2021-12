Benutzerfreundlichkeit verbesserungswürdig Nur 2 Versicherer überzeugen mit Maklerportalen

Unabhängige Versicherungsvermittler nutzen die Maklerportale der großen Versicherer oft nur sporadisch – und empfehlen diese in der Regel auch nur selten weiter. Grund dafür sind Mängel in der Qualität und der Unterstützungsfunktionen der Online-Angebote. Das ergab die Studie „Erfolgsfaktoren für Maklerportale“ des Marktforschungsinstituts Nordlight Research in Kooperation mit dem auf die Finanz- und Versicherungsbranche spezialisierten IT-Dienstleister Wert Eins.



Dennoch gibt es aus Vermittlersicht auch positive Ausnahmen: allen voran die Maklerportale der Haftpflichtkasse und der VHV. Mit Einschränkungen punkten können auch noch die Portale von ALH-Gruppe, Allianz, Axa, Canada Life, Swiss Life und Volkswohl Bund.



Die meisten Maklerportale weisen jedoch laut Studie in funktioneller Hinsicht und Nutzerfreunlichkeit noch sehr deutlichen Optimierungsbedarf auf. Zugleich ist die Mehrheit der Makler der Ansicht, dass die Bedeutung von Maklerportalen in Zukunft steigen wird – wenn auch in geringerem Maße als die der Maklerverwaltungsprogramme (MVP).



Zwei Drittel der befragten Vermittler benoten die Gesamtqualität der Maklerportale der Haftpflichtkasse (67 Prozent) und der VHV (63 Prozent) mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Erst mit großem Abstand folgen hier Allianz (46 Prozent), ALH-Gruppe (45 Prozent) und Canada Life (41 Prozent).

Jeder 2. Makler nutzt VHV-Portal regelmäßig

Besonders gefragt ist aktuell das Portal der VHV: Fast jeder zweite Makler (47 Prozent) nutzt dieses mehrmals die Woche, 17 Prozent davon sogar täglich. Erst mit spürbarem Abstand folgen hier die Maklerportale von Axa, Haftpflichtkasse und Allianz, mit jeweils über einem Viertel häufiger Nutzer.

In puncto Weiterempfehlung zeigt sich bei 18 der insgesamt 20 untersuchten Maklerportale ein negativer Wert. Lediglich die Haftpflichtkasse und die VHV werden von den Nutzern oft an Maklerkollegen weiterempfohlen.