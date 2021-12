Nur 7.000 Kündigungen Verdi: In diesen Sparten wird Commerzbank Mitarbeiter entlassen

Die Commerzbank kündigte kürzlich den Abbau von 9.600 Stellen an. Ganz so schlimm wird es nicht sein, meint die Gewerkschaft Verdi. Netto werden nur 7.000 Arbeitsplätze gestrichen - und zwar in folgenden Bereichen.