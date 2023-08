Umfrage Nur ein Drittel der Versicherungskunden will Daten weitergeben

Nur etwas mehr als ein Drittel der Versicherungskunden ist bereit, für Prämienrabatte Daten zu teilen. Das zeigt eine Umfrage der Un ternehmens- und IT-Beratungs unternehmens Sollers Consulting. Gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos wurden 3.800 Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen zu ihrem Umgang mit Versicherungen befragt.

Klare Prognose: Markt digitaler Versicherungsprodukte wird wachsen

Die Kölner gehen – ganz im Sinne des eigenen Geschäftsmodells – davon aus, dass Versicherungsunternehmen ihre Bemühungen um datengetriebene Versicherungslösungen verstärken werden . „Wir gehen davon aus, dass Versicherer in den nächsten Jahren in die Neugestaltung ihrer Datenarchitektur und in neue Kundenlösungen investieren“, sagt Mateusz Stasiak, Head of Data bei Sollers.





regulatorische Initiativen werde es Kunden zudem ermöglichen, diese Daten mit anderen Unternehmen zum Vorteil beider Seiten zu teilen. Durch digitale Versicherungsprodukte, die auf Datennutzung basieren, könnten Versicherer individuelle Risiken besser einschätzen und günstigere Policen anbieten. Solche Produkte seien aufgrund steigender Kosten durch Inflation und Naturkatastrophen bei Kunden ohnehin immer mehr gefragt. Dabei würden die Assekuranz vom ständigen Datenwachstum durch vernetzte und smarte Geräte profitieren. Neue

36 Prozent der befragten deutschen Kunden zur Datenweitergabe bereit

So überrascht auch nicht die Interpretation des wichtigsten Studien-Ergebnisses: „Aufgrund von Inflation und hohen Lebenshaltungskosten sind Versicherungskunden zunehmend offen für digitale Versicherungsprodukte, bei denen die Weitergabe von Daten erforderlich ist“, schreiben die Studienautoren. 34,5 Prozent der Kunden insgesamt würden Daten mit ihren Versicherern teilen, um eine günstigere Police zu erhalten, in Deutschland sind es 36 Prozent. An der Spitze liegt Polen mit 41,25 Prozent, am Ende rangiert Frankreich mit 26,75 Prozent. Da keine Vergleichswerte genannt werden, ist die These von Sollers, dass Versicherungskunden viel offener für die Datenweitergabe sind, als in der Branche angenommen wird, jedoch nicht belegt. Befragt wurden die Studienteilnehmer nach Kfz-Telematik-Daten, Gesundheitsdaten, Smart-Home-Daten und Daten aus sozialen Medien.