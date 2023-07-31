Versicherungen
Nur ein Drittel der Versicherungskunden will Daten weitergeben
Umfrage Nur ein Drittel der Versicherungskunden will Daten weitergeben
Nur etwas mehr als ein Drittel der Versicherungskunden ist bereit, für Prämienrabatte Daten zu teilen. Das zeigt eine Umfrage der Unternehmens- und IT-Beratungsunternehmens Sollers Consulting. Gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Ipsos wurden 3.800 Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen zu ihrem Umgang mit Versicherungen befragt.
Klare Prognose: Markt digitaler Versicherungsprodukte wird wachsen
Die Kölner gehen – ganz im Sinne des eigenen Geschäftsmodells – davon aus, dass Versicherungsunternehmen ihre Bemühungen um datengetriebene Versicherungslösungen verstärken werden. „Wir gehen davon aus, dass Versicherer in den nächsten Jahren in die Neugestaltung ihrer Datenarchitektur und in neue Kundenlösungen investieren“, sagt Mateusz Stasiak, Head of Data bei Sollers.
Dabei würden die Assekuranz vom ständigen Datenwachstum durch vernetzte und smarte Geräte profitieren. Neue regulatorische Initiativen werde es Kunden zudem ermöglichen, diese Daten mit anderen Unternehmen zum Vorteil beider Seiten zu teilen. Durch digitale Versicherungsprodukte, die auf Datennutzung basieren, könnten Versicherer individuelle Risiken besser einschätzen und günstigere Policen anbieten. Solche Produkte seien aufgrund steigender Kosten durch Inflation und Naturkatastrophen bei Kunden ohnehin immer mehr gefragt.
36 Prozent der befragten deutschen Kunden zur Datenweitergabe bereit
So überrascht auch nicht die Interpretation des wichtigsten Studien-Ergebnisses: „Aufgrund von Inflation und hohen Lebenshaltungskosten sind Versicherungskunden zunehmend offen für digitale Versicherungsprodukte, bei denen die Weitergabe von Daten erforderlich ist“, schreiben die Studienautoren. 34,5 Prozent der Kunden insgesamt würden Daten mit ihren Versicherern teilen, um eine günstigere Police zu erhalten, in Deutschland sind es 36 Prozent. An der Spitze liegt Polen mit 41,25 Prozent, am Ende rangiert Frankreich mit 26,75 Prozent. Da keine Vergleichswerte genannt werden, ist die These von Sollers, dass Versicherungskunden viel offener für die Datenweitergabe sind, als in der Branche angenommen wird, jedoch nicht belegt. Befragt wurden die Studienteilnehmer nach Kfz-Telematik-Daten, Gesundheitsdaten, Smart-Home-Daten und Daten aus sozialen Medien.
Die Bereitschaft, digitalen Versicherungsschutz über Kfz-Telematik oder Versicherungen auf Abruf zu erwerben, ist höher als beim einfachen Teilen von Daten. Im Durchschnitt würden 46 Prozent der Kunden diese Produkte kaufen, wie die Umfrage zeigt. Am beliebtesten sind Versicherungsprodukte auf Abruf, die ein- und ausgeschaltet werden können. Sie haben eine Zustimmungsrate von 51 Prozent. Nutzungsabhängige Versicherungen wie beispielsweise die auch Pay-as-you-drive-Produkte genannten Telematikprodukte stehen vergleichbar hoch im Kurs mit 50,25 Prozent. Intelligente Hausratversicherungen beziehungsweise Smart-Home-Lösungen sind weniger verbreitet. Nur 37 Prozent sind an diesen Produkten interessiert. Insgesamt fällt auf, dass polnische Kunden bei de Thema offener sind als ihre Pendants in Deutschland, so die Studienautoren. Hierzulande liegt der Zustimmungswert bei lediglich 42 Prozent.
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