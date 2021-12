Bloomberg 06.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

Nur ein Investor Fonds verliert 51 Prozent nach Argentinien-Ausfall

Ein in Brasilien beheimateter Investmentfonds von Bank of New York Mellon hat den Wert seiner Aktiva um mehr als die Hälfte abgeschrieben. Wegen Investments, die mit argentinischen Staatsanleihen in Verbindung stünden, sei es zu Verlusten kommen.