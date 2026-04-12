Wer in Aktien investiert, gewinnt langfristig, lautet eine gängige Überzeugung. Doch eine Studie des Finanzmarktforschers Hendrik Bessembinder zeigt: Das stimmt nur für den Markt als Ganzes. Für die meisten Einzelaktien gilt genau das Gegenteil.

Bessembinder ist in der Finanzmarktforschung kein Unbekannter. Bereits 2018 sorgte der Wissenschaftler mit einer Studie im renommierten „Journal of Financial Economics“ für Aufsehen. Er belegte damals, dass die Mehrheit der Einzelaktien langfristig hinter sicheren US-Staatsanleihen zurückbleibt. Das deutliche Ergebnis löste eine breite Debatte unter Finanzmarktforschern und in der Investmentbranche aus.

Nun hat der Professor der W.P. Carey School of Business der Arizona State University seine Analyse aktualisiert und um neun Jahre verlängert – so dass sie ein volles Jahrhundert Börsengeschichte umfasst.

100 Jahre Entwicklung an den US-Börsen

Für seine neue Untersuchung hat Bessembinder 29.754 Stammaktien analysiert, die zwischen 1926 und 2025 an US-Börsen gehandelt wurden. Einbezogen wurden Aktien der New York Stock Exchange (NYSE) ab Januar 1926, Titel der American Stock Exchange (AMEX) ab 1962 und Nasdaq-Aktien ab 1973.

Ernüchterndes Ergebnis: Fast 60 Prozent aller Aktien haben langfristig Vermögen vernichtet, gemessen an der Alternativanlage in sichere US-Staatsanleihen – wofür Bessembinder US-Treasuries mit einmonatiger Laufzeit heranzog. Nicht einmal die Hälfte, nämlich 48 Prozent, erzielten überhaupt eine positive Rendite. Und nur weniger als drei von zehn Aktien schlugen den Gesamtmarkt.

Die 15 besten US-Aktien im Zeitraum 1926 bis 2025

Unternehmen Vermögensschöpfung in Mrd. USD Anteil am Gesamtmarkt Start an der Börse Apple 5.018,9 5,52% Dez. 1980 Nvidia 4.575,3 5,03% Jan. 1999 Microsoft 4.027,1 4,43% Mär. 1986 Alphabet 3.571,4 3,93% Aug. 2004 Amazon 2.268,8 2,49% Mai 1997 Broadcom 1.599,8 1,76% Aug. 2009 Exxon Mobil 1.419,5 1,56% Jan. 1926 Meta Platforms 1.390,9 1,53% Mai 2012 Tesla 1.297,4 1,43% Jun. 2010 Walmart 1.204,0 1,32% Nov. 1972 Berkshire Hathaway 1.125,7 1,24% Okt. 1976 Eli Lilly 1.114,1 1,22% Jul. 1970 JP Morgan Chase 1.052,2 1,16% Mär. 1969 General Electric 842,7 0,93% Jan. 1926 Johnson & Johnson 802,7 0,88% Sep. 1944

Quelle: H. Bessembinder: One Hundred Years in the U.S. Stock Markets, 2026

Die Tabelle, die Bessembinder in der Studie bis auf Platz 30 mitveröffentlicht, zeigt einerseits, wie stark sich die Vermögensschöpfung auf Unternehmen konzentriert, die erst in der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums an die Börse kamen – allen voran die Technologiegiganten der jüngeren Vergangenheit. Andererseits zeigt sie auch, dass sich Beständigkeit auszahlt: Exxon Mobil und General Electric sind seit Januar 1926 börsennotiert – also seit dem ersten Monat des Untersuchungszeitraums – und landen ebenfalls unter den Top 15.

General Motors, das 1926 ebenfalls schon existierte, doch 2009 Insolvenz anmeldete, schafft es immerhin in die Top 30 der größten Vermögensschöpfer. Das erklärt sich aus Bessembinders Messmethode: Sie erfasst nicht nur den Aktienkurs am Ende, sondern alle Zahlungsströme zwischen Unternehmen und Aktionären über die gesamte Börsenlebenszeit – also Dividenden, Aktienrückkäufe und Neuemissionen, jeweils auf den heutigen Wert aufgezinst. GM war 83 Jahre lang börsennotiert und zahlte in dieser Zeit jahrzehntelang üppige Dividenden. Diese flossen vollständig in die Berechnung ein – auch wenn der Aktienkurs am Ende auf null fiel.

Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Renditeverteilung. Der Mittelwert der Buy-and-Hold-Renditen über alle Einzelaktien liegt bei über 30.000 Prozent – eine schwindelerregende Zahl, gerade wenn man bedenkt, dass der Median im Negativen, bei minus 6,9 Prozent, liegt. Bedeutet: Mehr als die Hälfte aller Aktien hat Anleger unterm Strich Geld gekostet. Der riesige Abstand zwischen Mittelwert und Median zeigt, wie wenige Ausreißer nach oben das Gesamtbild prägen. Und damit auch, wie trügerisch Durchschnittswerte sein können.

Trotzdem stieg der US-Aktienmarkt über die erfassten 100 Jahre insgesamt um mehr als 1,5 Millionen Prozent – ein Dollar wurde zu 15.000 Dollar. So schufen die US-Aktienmärkte in den 100 Jahren rund 91 Billionen Dollar an Vermögen. Doch dieser gewaltige Zuwachs konzentriert sich auf gerade einmal 3,72 Prozent aller Unternehmen – 1.082 von knapp 29.000. Die übrigen 96 Prozen hoben sich in Summe gegenseitig auf. Sie erzeugten weder Gewinn noch Verlust – alles, was die schlechten Aktien vernichteten, kompensierten mittelmäßige Werte wieder. Den eigentlichen Reichtum jedoch schufen die sehr wenigen Ausreißer nach oben.

Fünf Konzerne, 21 Prozent des gesamten Börsenvermögens

Wer diese Ausreißer sind, überrascht aus heutiger Sicht kaum. An der Spitze steht Apple, mit einem Vermögenszuwachs von 5 Billionen Dollar seit seinem Börsengang 1980. Es folgen Nvidia mit 4,6 Billionen, Microsoft mit 4 Billionen, Alphabet mit 3,6 Billionen und Amazon mit 2,3 Billionen Dollar. Diese fünf Unternehmen allein stehen für mehr als 21 Prozent der gesamten Vermögensschöpfung aller 29.000 börsennotierten US-Unternehmen über ein Jahrhundert.

Die Konzentration wird ebenfalls deutlich, wenn man sich ansieht, wie viele Unternehmen es braucht, um die Hälfte des gesamten Börsenvermögens zu erklären. In seiner Studie von 2018 ermittelte Bessembinder für den Zeitraum bis 2016 noch 89 Unternehmen. Heute, nach Einbeziehung der letzten neun Jahre, sind es nur noch 46 – rund halb so viele.

Die Konzentration ist schnell gewachsen

Die Entwicklung hat sich insgesamt beschleunigt: Zwischen 2017 und 2025 entstanden 48 Billionen Dollar an neuem Börsenvermögen – mehr als in den 91 Jahren davor zusammengenommen. Allein Nvidia schuf in diesen neun Jahren 4,5 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Exxon Mobil, der größte Vermögensschöpfer bis 2016, brachte es in 90 Jahren auf 1,2 Billionen Dollar.

Dreißig Unternehmen verantworten inzwischen 61 Prozent des gesamten Vermögenszuwachses seit 2017 – in der Periode davor waren es nur 31 Prozent. Das Tempo, in dem der Markt sich konzentriert, hat somit deutlich angezogen. Ob sich diese Entwicklung fortsetzt, lässt Bessembinder allerdings offen: Künstliche Intelligenz könnte die Dynamik entweder weiter in Richtung weniger Gewinner treiben, oder sie könnte – im Gegenteil – auch mehr Unternehmen gleichzeitig zum Erfolg verhelfen. Der Wissenschaftler hält beide Entwicklungen für möglich.

Was bedeutet das für Anleger?

Die Zahlen der Studie legen nahe, kritisch über individuelles Stockpicking nachzudenken. Denn aus Sicht einfacher Anleger erscheint es eher unwahrscheinlich, genau jene Aktien herauszufiltern, die den Markt nach oben ziehen werden. Der Autor selbst urteilt vorsichtig: Die späteren Gewinner im Voraus zu identifizieren, sei „eine gewaltige Herausforderung, gelinde gesagt“. Die Daten zeigen: Mehr als die Hälfte aller Aktien blieb über den gesamten Untersuchungszeitraum hinter sicheren Staatsanleihen zurück – und nur 27,6 Prozent aller Aktien – gut jede vierte – schlug den Gesamtmarkt.

Eine explizite Schlussfolgerung zieht Bessembinder nicht, doch implizit legt er nahe: Wer seine Investments breit über den Aktienmarkt streut, fängt die seltenen Ausreißer automatisch mit ein, ohne sie vorhersagen zu müssen. Damit gewinnt langfristig nicht der, der die richtigen Aktien findet. Sondern vor allem der, der keine Überflieger ausschließt.