Iris Bülow 09.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

Nur eine US-Aktie in den Top 10 Das sind die 10 beliebtesten Aktien der Deutschen

Die Aktien klassischer Dax-Unternehmen sind bei ihren Kunden am beliebtesten, haben vier deutsche Direktbanken in einer Analyse festgestellt. Die Top 10 ihrer Kundendepots liest sich wie ein Who‘s who der deutschen Wirtschaftsriesen.