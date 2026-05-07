Fast alle 20- bis 30-Jährigen halten private Vorsorge gegen Einkommensverluste für wichtig – doch nur gut jeder Dritte hat eine BU-Versicherung abgeschlossen.

Die meisten jungen Menschen halten die Vorsorge gegen Einkommensverluste bei Berufsunfähigkeit zwar für wichtig, doch nur gut jeder Dritte sorgt tatsächlich vor.

Berufsunfähigkeit ist unter jungen Erwerbstätigen kein Tabuthema: Insgesamt 91,5 Prozent der 20- bis 30-Jährigen halten es einer aktuellen Umfrage zufolge für wichtig, privat gegen längere Einkommensverluste – etwa infolge einer Krankheit – vorzusorgen. Das Problembewusstsein ist damit nahezu universell ausgeprägt.

Ersparnisse und Familie vor BU

In der Absicherungsrealität klafft jedoch eine erhebliche Lücke. So verfügen nur 36,8 Prozent der Befragten über eine eigenständige Berufsunfähigkeitsversicherung (BU).

Die Mehrheit verlässt sich stattdessen auf eigene Ersparnisse (49,4 Prozent) oder die finanzielle Unterstützung der Familie (40,7 Prozent). Auf staatliche Leistungen bauen lediglich 27,9 Prozent. Bei der Frage waren Mehrfachantworten möglich.

Bildquelle: Canada Life

Professionelle Beratung als wichtigste Informationsquelle

Beim Abschluss einer BU-Versicherung setzen die jungen Berufstätigen vor allem auf Expertenwissen: 50,9 Prozent nennen professionelle Beratung als wichtigste Informationsquelle – deutlich mehr als alle anderen Optionen. Eltern und Verwandte folgen mit 37,1 Prozent, Vergleichsportale mit 33,7 Prozent.

Freunde (26,4 Prozent) und soziale Medien (19,2 Prozent) spielen eine untergeordnete Rolle; Kolleginnen und Kollegen (15,0 Prozent) sowie Medienartikel (13,1 Prozent) werden noch seltener genannt. Mehrfachnennungen waren möglich.

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Fachkompetenz und Erreichbarkeit entscheidend

An professionelle Berater stellen die Befragten klare Anforderungen: Fachkompetenz steht mit 53,1 Prozent an erster Stelle, gefolgt von guter Erreichbarkeit (49 Prozent) und Kostentransparenz (41,3 Prozent). Zudem wünschen sich 38,9 Prozent eine schnelle Bearbeitung ihrer Anfragen.

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Zur Umfrage: Civey befragte im Auftrag von Canada Life online 1.000 Erwerbstätige im Alter von 20 bis 30 Jahren.